净选盟主席费沙恳请国家元首及马来统治者审视，在马来西亚人民仍在为与一马公司相关的数十亿债务买单之际，给予前首相纳吉特赦是否公平。

给予前首相纳吉阿都拉萨特赦是否公平，因为马来西亚人民仍在承担数十亿令吉与一马公司（1MDB）相关的债务。

在一份题为《致马来统治者书信》（Risalah al-Muluk）、志期11月13日的文件中，费沙质疑，在纳吉仍卷入另一宗备受瞩目的贪污案件之际，特赦他的决定是否恰当。

“我怀着最大的谦卑，恳请元首恩准我提出不同意见，因为我认为，这项决定并未充分维护正义与公平原则。”

费沙援引政府与一马公司相关的514亿令吉债务，并警告这些债务所带来的后果将继续加重未来世代的负担。

尽管他承认，每一名被定罪者都有权申请特赦，但费沙认为，只有在纳吉剩余的法律程序结束后，才应考虑给予特赦。

“我绝不否认任何被定罪者申请特赦的权利。”

“然而，我谨此提出，延后考虑这项特赦申请，直到所有正在进行的法律程序完全结束后，才是更恰当的做法。”

有责任维护正义

与此同时，费沙援引伊斯兰教义及传统马来政治思想提醒马来统治者，无论个人地位如何，都有责任维护正义。

他引述伊斯兰学者伊玛目安萨里（Imam Al-Ghazali）的观点，认为统治者对真主的虔诚，必须体现在公平对待人民上。

“因此，统治者有责任平等维护每一个人的尊严，不论其社会地位、血统、宗教或种族。”

“事实上，每一名亚当的子孙都值得受到尊重与公正对待，因为人的尊严不应因社会地位的差异而受到贬低。”

他也引述谢赫努鲁丁（Sheikh Nuruddin Ar-Raniri）撰写的马来古典文献《Bustan Al-Salatin》，警告统治者不要支持压迫行为。

费沙希望这项呼吁能够提醒马来统治者，某些决定可能为国家及人民带来困境。

“提出异议不是叛乱；表达关切不是叛国。”