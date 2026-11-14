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森州大臣依斯迈连同10名前行政议员撤回罢黜慕赫力兹严端职务的信件，而可能为这场持续7个月的王室危机打破僵局。

森州行政议会在9月17日的信件中为四大酋长罢黜慕赫力兹的决定背书，并承认其堂兄东堂兄东姑纳扎鲁丁（Tunku Nadzaruddin Tuanku Ja’afar）为新任最高统治者。

然而，依斯迈现在一封志期11月10日，发给统治者掌玺大臣赛丹尼尔（Syed Danial Syed Ahmad）的信件中阐明，他与另外10名州行政会议成员一致议决，撤回于9月17日呈交给马来统治者的信件内容及州行政会议成员的立场。

有关信件也获得10名前行政议员的联署。

根据《马新社》，依斯迈今日出席在芙蓉市政厅礼堂举行的森美兰州级屠妖节茶会后，向该媒体证实有关信件。

他说，有关信件已在网上流传，并呈交赛丹尼尔，内容十分明确，无需进一步解释。

“你们都已经看过了，信件也在网上流传，媒体也对此作出许多评论。”

“因此，我证实这封信的内容。信件已经写得很清楚，无需进一步解释。”

相信危机已接近解决

随着证实此事，依斯迈相信，森州过去数个月来存在的危机已接近解决。

“我相信，这封信是解决森美兰州当前危机（的努力）之一。”

自今年9月以来，森州政府一直在缺乏完整州行政议会的情况下运作，依斯迈如今更亟需获得慕赫力兹的同意，以召开州议会并寻求通过2027年财政预算案之际。

不过，撤回信件不意味着10名前州行政议员遭革职一事也随之解决，因为他们已另外入禀法庭，针对革职决定提出诉讼。

考虑统治者文告和庭令

根据《当今大马》查阅11月10日信函的内容，依斯迈声称，最新的决定是考虑到马来统治者于10月14日发表的文告和芙蓉高庭于6月5日发出的庭令，即维持慕赫力兹的现有地位不变。

他说，此项决定旨在维护《1959年森美兰州宪法》的至高地位，维护君主制度的治理秩序，确保州政府行政工作能够在和平、有序的环境下持续运作。

“有鉴于此，我们重申将始终维护传统习俗，尊重王室机构在森美兰州治理体系中的地位与权威。”

依斯迈耶表示，他们也注意到马来统治者所发出的呼吁，即所有分歧都应通过合法、具权威性及公信力的渠道，以合乎礼仪及传统习俗的方式解决。

“我们认为，寻求解决方案的努力必须以负责任的态度进行，以维护森美兰州的和谐与稳定，并以人民福祉为优先考量。”

有鉴于此，他们恳请赛丹尼尔协助将这项集体议决呈报马来统治者知悉。

随附的收讫确认书上，印有赛丹尼尔的签名，以及国家王宫盖上日期为11月11日的印章。

传已见掌玺大臣呈文件

尚在等御准州议会日期

另一方面，《阳光日报》引述依斯迈说，他仍在等严端御准召开州议会的日期。

他解释，早前公布的11月26日召开州议会，以及11月27日提呈财政预算案，都只是州政府建议的日期。

“如果陛下御准，我们就会照计划进行。一切都必须获得陛下御准，因为实际上，根据我们的州宪法，州议会并非一定要在11月27日之前结束。”

“只是我们必须在年底之前完成预算案，但上述日期只是我们提出的建议。”

依斯迈也解释，他已经申请觐见慕赫力兹，以取得陛下对有关日期的御准。”

此外，他表示，目前尚未讨论已遭撤销委任的州行政议员人选问题，包括是否委任新的州行政议员。

“目前还没有讨论州行政议员的安排，因为我还未能觐见陛下。”

“如果能够觐见陛下，我们会听取陛下的意见。因此，我目前无法对此作出任何评论。”

行政议员上庭挑战撤委

依斯迈早前承认，他曾在4月19日签署一份支持罢黜慕赫力兹的宣言，但声称自己是在胁迫下签署。

尽管依斯迈随后宣称效忠慕赫力兹，但他于9月17日宣布，州政府仍将继续把承认东姑纳扎鲁丁为新任最高统治者的宣告刊宪。

然而，总检察署已宣布该宣告无效，而州秘书办公室也拒绝为这项所谓的最高统治者更替刊宪。

此外，慕赫力兹以10名州行政议员涉嫌违反效忠誓言为由，撤销他们的委任。

依斯迈对革职决定提出异议，认为最高统治者不能在未经州务大臣建议的情况下，撤换州行政议员；另一方面，遭革职的前州行政议员也已入禀法庭，挑战有关决定。

10月27日，依斯迈坚持，在法庭作出裁决之前，他不会委任替代人选，并强调其政府仍获得24名执政州议员的支持。

原定于10月16日召开的州议会，现预计将在11月26日召开，而2027年财政预算案则安排于隔日提呈。

不过，州议会能否召开，仍有待慕赫力兹御准。

马来统治者理事会于10月14日呼吁各方通过合法途径解决危机，并警告任何试图政治化这场争议的做法都可能损害王室的尊严。