行动党全国副秘书长蓝卡巴反驳巫统宣传主任阿莎丽娜说，是巫统漠视合作协议破坏首相安华领导的团结政府的稳定，而不是行动党。

这名武吉牛汝莪国会议员今天发文告指出，巫统日益加强与在野党伊党的政治合作、屡次公开批评安华，以及要求解散国会，都是巫统漠视团结政府成立协议的证据。

“如果要谈论背弃信任，或违反政治合作协议的条款，事实本身已经说明一切。”

“是巫统的行动破坏共识、挑战协议底线，而不是行动党。”

蓝卡巴也是行动党全国法律局主任。他是针对阿莎丽娜捍卫巫统主席阿末扎希一事作出回应。此前，行动党全国主席哥宾星喊话，如果巫统部长不再支持安华，就应该辞职。

结果，阿莎丽娜昨天批评哥宾星向联盟伙伴发出最后通牒的做法不妥，并认为政治分歧应该通过协商解决，而不是要求对方辞职。

她更援引2022年12月16日签署的团结政府合作协议，强调联盟伙伴并没有义务无条件认同首相所持的每一项政治立场。

“如果联盟伙伴之间存在意见分歧，适当的应对方式应该是对话和协商，而不是公开施压或要求辞职。”

促巫统反思是否守诺

不过，蓝卡巴形容阿莎丽娜（上图）对协议的诠释“令人发笑”，并认为她应该反思协议的首要目的，即确保政府稳定。

他指出，协议标题已明确列出稳定、改革、社会团结及包容性，是团结政府的基础。

“恕我直言，阿莎丽娜应该诚实反思其政党是否真正致力于维持安华领导的团结政府。”

蓝卡巴接着列出巫统在三个方面破坏了这项承诺。

首先，他质疑巫统及国阵一方面与伊党建立政治合作，另一方面却继续作为联邦政府的核心成员，与希盟共同执政。

他提及国阵和伊党在柔佛及森美兰州选期间的合作，以及目前正在举行的马六甲州选。

“一边与在野党合作，一边又留在政府执政，这让人严重质疑巫统是否真诚，以及是否真正履行联盟共同承担的执政使命，而这可能严重动摇政府稳定。”

损害首相威信和稳定

其次，蓝卡巴指巫统领袖持续公开批评安华，已形成一种惯常模式，并认为这种持续的公开抨击削弱了首相的威信，以及公众对政府的信心。

“第三，巫统领袖在我们正共同执政之际，却呼吁解散国会，再次充分显示他们完全漠视我们向人民承诺的政府稳定。”

阿莎丽娜昨天也指责行动党助长政治不稳定，理由是行动党秘书长陆兆福辞去交通部长职务。她同时列出根据联盟协议解决争端的多个选项，包括调解机制。

她坚持，巫统仍然致力于支持安华的领导，并遵守合作协议。

不过，蓝卡巴坚称，行动党始终是一个纪律严明、值得信赖的政府伙伴。

他说，团结政府成立的目的是确保政府稳定施政及经济复苏，而不是制造政治不确定性，以满足个别政党的利益。

“我们仍然致力于遵守有关协议的条款，并支持首相的改革与经济议程，但如果联盟的诚信受到损害，我们绝不会犹豫地道出事实。”



