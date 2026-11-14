媒体昨天报道，居家服刑的前首相纳吉出外祈祷长达8小时，而引起揣测。监狱局今天澄清，当时还进行了体检等多项事务。

监狱局发文告说明，纳吉当天的外出行程从早上10点25分至下午6点25分，但并非如媒体报道所指，仅是为了出席周五祈祷。

根据文告，纳吉在这段期间，纳吉进行了数项指定活动，包括：

前往吉隆坡中央医院（HKL）骨科部门复诊，接受后续治疗；

在加影监狱清真寺进行周五祈祷；

在加影监狱参与由伊斯兰发展局（JAKIM）宗教教师主持的《古兰经》学习课程；

出席加影监狱心理官员的辅导环节。

符合SOP和规定

文告指出，完成所有活动后，纳吉于下午5点50分从加影监狱出发返回住家，并于傍晚6点25分抵达位于大使花园大使朗格路（Jalan Langgak Duta）的私邸。

“监狱局强调，纳吉的每一项外出行程，都是根据指定事务及需求安排，并遵守标准作业程序（SOP）、居家服刑条件，以及监狱局的管控与监督。”

监狱局指出，宗教活动、医疗护理，以及改造与干预计划，都是管理正在服刑者时所关注的重要环节。

”监狱局将继续确保所有相关事务有序、专业地进行，并遵守现行规定。”