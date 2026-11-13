马六甲州选

马六甲州选举为期14天的竞选期将于今晚11点50分结束，79名候选人竞逐的28个议席，将在明日分出胜负。

根据选举委员会，本次州选一共有67万5166名普通选民，240个投票中心的1213个投票渠道，会从明早8点开放至傍晚6点。

本次州选的合格选民一共有68万7697人，其中1万2531人是军人与配偶、警员，他们已在本周二提前投票，其中2617人是邮寄选票。

选委会指出，在31个开放给9917名军警人员的投票中心 ，一共有9417人（94.96%）现身履行选民义务。

本次州选于10月31日提名，79名来自各政党的候选人，包括独立人士竞逐28个州席。

希盟的候选人最多，竞逐的议席高达24个，接着是国阵（23席）、同心党（16席）、土团党（7席）、国盟（5席）、土著权威党（1席），还有3名独立人士。

在上届州选，国阵在28个州席当中囊括21席，希盟则赢得5席，国盟占2席。