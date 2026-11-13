马六甲州选

投票日迫在眉睫，希盟与国阵—国盟联盟纷纷派出重量级领袖压阵，在最后关头造势比拼声势，各自吸引数千名支持者捧场。

尽管座谈会人潮未必直接化为选票，但现场盛况仍折射出两大阵营在冲刺阶段的动员实力，以及催谷竞选机制的能耐。

国阵—国盟昨晚在武吉卡迪举办压轴大型座谈会，吸引约1500人到场；希盟则在爱极乐造势，人潮巅峰时约有1200人，但待压轴主讲人兼行动党秘书长陆兆福压轴登场时，现场仅剩约700人。

希盟此次出战马六甲州选处于守势，力求保住上届州选赢下的五个议席。然而，从早前的竞选活动人潮来看，相比国阵—国盟稳定号召支持者的表现，希盟要催谷人潮显然颇为吃力。

例如，国阵—国盟昨晚在巴也隆布（Paya Rumput）举办座谈会，由巫统主席阿末扎希与宏愿党主席韩沙再努丁等领袖领军，现场同样聚集了约1500人。

反观希盟周二晚在峇株安南（Batu Berendam）的讲座，即便有刚辞官的陆兆福坐镇吸睛，到场民众也仅约300人。

继今年7月11日柔佛州选及8月1日森美兰州选之后，马六甲州选成为国阵与希盟再次交锋的战场。此前两场州选，国阵与国盟均以盟友姿态联手出战。

对目前执掌甲州政权的国阵而言，与国盟结盟不仅能借助执政优势，更有助进一步巩固马来选民的支持。

此外，两大联盟也极力展现双方的合作绝非仅限于议席分配。阿末扎希便曾放话，一旦联盟胜选，国盟将受邀加入新届州政府的组建阵容。

至于希盟，在国阵与国盟联手夹击下，要在甲州守住阵地本就不易，如今还面对同心党的挑战，极力吸纳对希盟心灰意冷的选民。

随着最后一场压轴造势落幕，各方焦点如今全落在周六投票日——究竟两大阵营连日来的动员声势，能否在投票站开门后化作实实在在的选票。



