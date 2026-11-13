马六甲州选

距离马六甲选民投票不到48小时，伊党主席哈迪阿旺呼吁穆斯林选民踊跃投票，更语出惊人地声称穆斯林领导再差也不比非穆斯林残暴。

哈迪阿旺也是马江国会议员。他昨晚在国阵与国盟的竞选压轴集会上致词时，向逾千名国阵与国盟支持者强调，伊斯兰政治以罪与功德为基础，相较之下，非穆斯林的统治则更加残暴。

因此，他说，穆斯林若不出来投票，最终将由“其他人”执政，而这些人可能只按照自己的盘算行事，忽视真主所规定的托付责任。

“因此，穆斯林必须履行这项义务，以领导全人类。”

“穆斯林再坏，即使是由最糟糕的穆斯林来治国，他们也不会像非穆斯林那样残暴。”

哈迪阿旺政治秘书沙希后来向《当今大马》解释，声称哈迪阿旺当时是在援引伊斯兰治国历史的典故。

不过，目前仍无法确定哈迪阿旺所说的“残暴”具体指什么。

哈迪阿旺当时也回顾伊斯兰文明的历史，包括伊斯兰在马六甲于1511年遭殖民之前就传入当地，以及尽管马来西亚经历数百年的殖民统治，伊斯兰最终仍未在国内消失。

昨晚的这场马六甲州选竞选压轴集会，展现了国阵与国盟双方的默契及团结，仿佛抹去了过去的恩怨，尤其是巫统与伊党之间的长期纷争。

这场由国盟主办的集会，首先由国盟及国阵成员党的多名领袖发表演讲。但值得一提的是，哈迪未在国盟担任任何职位。

出席者包括斗士党主席慕克里兹（Mukhriz Mahathir）、马华总会长魏家祥、民政党主席刘华才、宏愿党主席韩沙再努丁、巫统最高理事阿末玛斯兰、伊党署理主席端依布拉欣和巫统总秘书阿斯拉夫。

驳斥伊党认同贪污指控

此外，端依布拉欣演讲时反驳希盟对伊党的攻击，即该党仿佛在前首相纳吉获得有条件特赦的课题上认同贪污行为。

他说，希盟在本届马六甲州选竞选期间缺乏议题来说服选民，才会将伊党与纳吉获准居家服刑的决定扯上关系。

他强调，无论在什么情况下，伊党都有自己的原则，也会与国阵及国盟共同坚持这些原则。

“特赦局已经作出决定，我们理应支持。”

端依布拉欣也利用机会抨击行动党及首相安华（上图），对纳吉获准居家服刑一事所作出的反应。

“行动党秘书长陆兆福辞去部长职务，但今天首相却说，他还没有接受陆兆福的辞职信。”

“这或许是一场试图混淆人民视听的‘中国歌剧’。因此，我们挑战行动党，如果这真的是行动党的原则，就让所有行动党国会议员辞职。”

此前，随着纳吉上周二获准从监狱转移回家服刑，陆兆福兑现承诺，宣布辞去交通部长职务。

据悉，陆兆福的辞职信已呈交给安华。目前的关键在于，安华是否接受这项辞呈。

安华甚至表示，他愿意与陆兆福讨论辞职一事。不过，身为芙蓉国会议员的陆兆福则坚持，辞职决定已成定局，不会改变。

民政吁支持攻下爱极乐

另一方面，刘华才呼吁国阵及国盟支持者，将选票投给民政党在爱极乐州议席的候选人。

尽管现场逾九成支持者是马来人，他仍把握机会以华语发表演讲，并获得在场支持者热烈回应。

民政党派出颜炳南，希望从行动党手中夺回爱极乐州席。行动党原任议员为郭子毅，另两名候选人分别是同心党的莫哈末慕海敏和土团党的汉那因。

本周六的州选中，国阵竞选23个议席，国盟竞选5席；希盟竞选24席，而同心党则竞选16席。

遭到国盟排挤的土团党共竞选7席，其盟党土权党（Putra）则只在牙力州席派出一名候选人。

阿末吟诵马来班顿催票

与此同时，身为笨珍国会议员的阿末玛斯兰也以一首马来班顿（Pantun）吸引全场目光，赢得支持者掌声与欢呼。

阿末玛斯兰所吟诵的两段马来班顿如下：

若你出门去钓鱼，

别忘了带上鱼饵，

若你不想被人欺骗，

就别支持希盟。

若你出门去钓鱼，

别忘了带上鱼饵，

若你不想被人欺骗，

就投选国阵与国盟。

这名工程部副部长也要求现场支持者响应他的口号，有关口号似乎在模仿希盟过去在野时广为人知的助选口号。

“万岁，万岁，国阵万岁！万岁，万岁，国盟万岁！人民万岁！”



