国会报道

伊斯兰发展局正制定指南，规范在售卖非清真产品的场所，包括售卖酒精饮料的商店工作的穆斯林。

首相署（宗教事务）部长朱基菲里（Zulkifli Hasan）在国会书面答复中指出，随着穆斯林员工参与售卖伊斯兰违禁品引发关注，这是当局采取的应对措施之一。

他补充，伊斯兰发展局（Jakim）也在探讨如何加强地方政府的角色，通过更有效地执行地方政府附属条例及执照机制来处理相关问题。

“这些措施仍须进一步细化，并与地方政府、州伊斯兰宗教局及相关机构协商，同时遵循现行法律与条例。”

他说，作为联邦政府层级的伊斯兰事务协调机构，伊斯兰发展局也已与各州伊斯兰宗教局展开讨论，以协调处理这项课题的方式。

促雇主调整员工值班表

朱基菲里（上图）是在回应伊党野新国会议员祖基菲力（Zulkifli Ismail）的提问时，如此表示。

祖基菲力要求首相安华说明，政府采取了哪些措施，以防止便利商店要求穆斯林员工参与售卖酒精饮料。

朱基菲里在答复中也强调，便利商店业者有必要配合有关措施。

他说，雇主应采取适当安排，确保穆斯林员工不必参与相关交易，例如调整员工值班表，或为非清真产品设立独立柜台。

不过，他强调，这些安排不应影响员工的就业机会。