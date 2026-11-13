马六甲州选

本周六举行的马六甲州选中，马来选民总共占了68万7697名选民的71.7%。

在28个州议席中，马来选民在其中24个选区占最大比例，表面上看来，这似乎让国盟与国阵的组合占据优势。

然而，对三个选区马来选民的采访显示，种族因素未必是决定他们投票选择的唯一考量。相反的，选民更希望选出能够亲近民众、解决地方问题、改善基本设施和创造经济机会的议员。

《当今大马》走访武吉加迪（Bukit Katil）、爱极乐（Ayer Keroh）及牙力（Gadek）三个选区，了解选民在投票日前的心声与期望。

武吉加迪

武吉加迪有65.3%的马来选民，所有候选人清一色是马来人。

前马六甲首长阿德里（希盟诚信党）过去两届州选举都在这个选区胜出，在最近的2021年获得41.6%的选票支持。

虽然这并未取得过半数选票，但在国阵与国盟选票分散的情况下，已足以让他胜出。

不过，随着这次迎来四角战，加上同心党及独立候选人阿布峇卡（Abu Bakar Sabudin）加入战局，希盟可能面临选票流失的风险。

《当今大马》访问的选民对议员的服务素质，有所期待和关注。

56岁的私人界退休人士莫哈末拉兹（Mohd Raziq Omar，上图）告诉《当今大马》：“如果受邀出席活动，他能够到场；若发生问题，他也能亲自到基层聆听，并协助解决（我就会支持）。”

45岁的餐馆经理凯里尔（Khairil Annuar Bachik，下图）说，居民希望地方投诉能够获得实际行动的回应。

“如果有路洞需要铺平，我们通知他们后，他们就会立即采取行动。”

34岁的食肆助理达因沙林（Daim Salim，下图）则希望，政府能更关注难民的管理问题。

这名武吉峇鲁路（Jalan Bukit Baru）的居民说，他们希望政府能够解决这个问题，以免为马来西亚人民带来困扰。

另一名选民，30岁的莫哈末纳吉米（Muhamad Najmi Shaharudin）则希望选出一名关注基本设施，包括道路、街灯及环境卫生问题的议员。

爱极乐

爱极乐的选战则呈现不同局面，马来候选人与华裔候选人正竞逐同一个州议席。

四角战候选人分别是郭子毅（行动党，下图）、莫哈末慕海敏（同心党）、颜炳南（国盟民政党）及汉那因（国盟土团党）。

与武吉卡迪一样，爱极乐原本也是希盟上届州选赢得的议席，但如果华裔选民转而支持同心党以示抗议，该议席有转手的风险。

目前，爱极乐的华裔选民比例有所下降，使当地族群比例趋近均衡，华裔占45.9%，马来选民则占44.4%。

另外8%为印裔选民。

然而，马来选民在这个选区的投票倾向仍难以捉摸，因为《当今大马》接触的许多选民，不愿透露自己的期望，更不愿表明投票倾向。

在少数成功接受访的选民当中，他们表示不会投种族票。

一名只愿以罗兹拉（Rozilah）为名的51岁选民说：“这是一个靠近市区的混合选区，我觉得大家并不在意议员是马来人还是其他种族。”

”更重要的是，他能够为这里的社区提供良好服务。”

另一名只自称为莫哈末菲克里（Mohd Fikri）的20岁首投族则认为，候选人的教育背景、工作经验及参与社区事务的经历，都是他投票时的重要考量。

“除此之外，我希望议员能够为这个地区带来经济机会、工作、教育资源，以及更多涉及青年的活动。”

牙力

牙力的情况有所不同。这个选区虽然有高达62.68%马来选民，但参选候选人却全由印裔包办。

印裔选民仅占当地选民的17.21%，华裔选民则占19.05%。

国大党派出新人纳达拉惹（S Nadarajah）守土，对垒希盟候选人杰加西兰（K Jegasilan）、同心党的拉云（B Laveen）及土权党的莱拉诺琳达（Laila Morinda Maon，下图）。

与爱极乐一样，按照种族投票不是当地受访选民的考量。

26岁的选民哈里斯（Harith）认为，由于马来候选人代表的是一个较小的政党，因此他质疑该候选人能否获得大量支持。

“我认为，斗士党候选人很难在这里引起选民的兴趣。”

34岁的扎克（Zack Jamil）则提到，该选区位于入境马六甲的战略位置之一，但其优势尚未被充分发挥。

他认为应善用这项潜力，将牙力发展成经济枢纽，吸引投资、创造就业机会，并带动本地商业活动。

不过，走访这三个选区收集到的意见，未必能反映马六甲整体马来选民的投票倾向，因为相关调查仅涵盖少数选民，样本规模有限，且不具代表性。