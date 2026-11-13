伊党主席哈迪的“非穆残暴”言论掀起巨大反弹，行动党领袖纷纷挺身挞伐哈迪，挑拨种族情绪，破坏国家和谐。

甲州行动党主席邱培栋（上图）今天发文告，强烈谴责哈迪昨晚在马六甲为国阵—国盟候选人助选时所发表的言论。

他指出，哈迪这番极端言论，企图通过贬低非穆斯林来操弄宗教情绪，不但伤害所有非穆斯林的感受，也在撕裂马六甲甚至是全马来西亚多元文化与社会的和谐。

“哈迪阿旺的言论，更带有明显的‘煽动宗教和族群情绪’的意图，甚至扩散极端主义，尤其是在马六甲州选投票日前夕的这个关键时刻。”

“我要提醒哈迪阿旺，宗教本应教人向善，而不是煽动仇恨；哈迪阿旺不应该为了狭隘的政治私利、发表挑拨族群情绪和制造对立的言论，这是一种极不负责任的做法。”

吁选民认清伊党真面目

邱培栋提醒，马来西亚是个多元种族、多元宗教与多元文化的国家，各族群必须建立在互相尊重、包容与信任的基础上。

“我希望人民认清伊党一再炒作极端宗教与种族情绪的真面目，这种意图通过眨低非穆斯林来捞取政治资本的操弄，应该遭受全马人民的唾弃。”

“人民从而也可以看到，希盟才是守护马来西亚多元、温和与中庸的治国路线。”

哈迪阿旺昨晚在国阵与国盟的竞选压轴集会上致词时表示，穆斯林选民必须履行投票义务，以确保穆斯林领袖掌握领导权。

“穆斯林再坏，即使是由最糟糕的穆斯林来治国，他们也不会像非穆斯林那样残暴。”

不过，哈迪阿旺政治秘书沙希后来向《当今大马》解释，声称哈迪阿旺当时是在援引伊斯兰治国历史的典故。

林立迎抨哈迪自相矛盾

此外，行动党甲洞区国会议员林立迎（下图）发文告，批评哈迪自相矛盾，因为他在指控非穆斯林执政更残暴的同时，却又号召支持者投选马华或民政党。

“难道非穆斯林领袖只要成为伊党的政治盟友，就不再那么残暴？”

“按照哈迪的逻辑，如果伊党有朝一日执政中央，是否要与中国，印度等非穆斯林领袖领导的国家断绝外交及贸易关系？”

“还是说，伊党判断一个领袖，看的不是品行和政绩，而是宗教及政治利益？”

“贪污就是贪污，残暴就是残暴，不分宗教。宗教不是坏领袖的免死金牌！”



