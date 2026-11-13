纵使近四年不再担任国会议员，前硝山国会议员纳兹里表示，若来届大选获准上阵，他仍有信心替国阵重夺硝山国席。

纳兹里（Nazri Aziz）也是巫统硝山区部主席。他澄清自己从未退出政坛，当初不在第15届大选寻求连任，纯粹是因为受委出任马来西亚驻美国大使。

“谁说我退休了？并没有，我根本没退休，我只是去担任大使，谁退休了？”

“我那时不上阵，是因为受委为驻美大使。按照美国国务院规定，出任大使者不能兼任国会议员或上议员。”

纳兹里向《当今大马》指出，他如今卸下外交职务回国，且依然担任巫统硝山区部主席。

他表示，虽然他在第15届大选把硝山国席让予年轻人出战，惟对方最终却以落后约3000张多数票败选，把国席拱手让与国盟/土著团结党。

纳兹里认为，国阵在第16届大选必须派出更有分量、足以硬撼对手的战将，方能收复失地。

上阵为国阵夺回议席

硝山国席目前由阿扎哈里（Azahari Hasan）掌握，他在第15届大选通过国盟旗帜胜选，而今他已从土团党转投了宏愿党。

“事到如今，我们再也不能轻敌，我们的目标是要推翻希盟，让国阵与国盟胜出，因此必须确保稳操胜券。”

“我给过年轻人机会，结果他输了整整3000票。依我看，不能再派他上阵，或许改让他竞选州议席或其他席位。

“所以，要赢下这个议席就必须认真战斗。如果上届大选他赢了，我也就不会再上阵。”

纳兹里重申，他决定重披战袍，只为替国阵夺回硝山国席。

“我仍是区部主席，这里原本就是我的老巢，我过去曾在该席六度上阵。”

“我如今想重新出战，目的就是确保能赢回这一席，毕竟上届大选我们失败了。”

“既然我回国，也没退休，更还是区部主席，只要上苍保佑，我就会上阵。”

“硝山本来就是国阵的”

纳兹里坦言，最终能否获得国阵/巫统提名，仍交由巫统主席阿末扎希来拍板。

针对国阵或国盟出战硝山国席的问题，纳兹里直言，这根本不存在谈判空间，因为据他所言，第15届大选攻下该席的土团党，如今不在国盟阵营内。

他强调，国阵上届在该选区屈居第二，而硝山向来是国阵的传统堡垒区。

“议席谈判根本无从谈起，因为土团党党不在了。上届赢下这一席的是土团党，但他们如今已退出（国盟）。”

“硝山本来就是国阵的议席。”

盼与伊党共组联邦政府

纳兹里也表态支持巫统与伊党携手迎战第16届大选，期盼国阵选后能与伊党共组政府。

“我的心愿就是替国阵赢下这个议席，让国阵选后与伊党联合执政。

“那是自然。我们现在已经展开合作，甚至在马六甲签署了协议。”

他认为，两党合作至关重要，以免马来社会继续分裂。

“我赞同也支持与伊党合作，不想看到马来族群再四分五裂。这两个政党可都是独立前就成立的老牌政党。”

与希盟合作到大选前夕

询及国阵与希盟的合作关系，纳兹里解释，双方当初之所以结盟和组成联邦政府，是遵照国家元首在第15届大选后的谕令。

他说，这项合作理应维持至第16届大选。

“元首召见我们组建团结政府，我们自然听从谕令，而这项合作就延续到第16届大选为止。”

尽管如此，纳兹里深信，只要获得伊党、砂盟以及沙巴政党的支持，国阵定能在第16届大选后执政中央。

“只要这两大马来政党团结一致……我们就能胜出，绝对没有问题。”



