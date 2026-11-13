伊党主席哈迪阿旺的“非穆残暴”言论引爆巨大争议，哈迪办公室出面灭火，把问题归咎于《当今大马》报道时断章取义，误导民众。

伊党主席办公室今午约5点在面子书发表简短的三段文告表示，《当今大马》相关报道，对哈迪的演说断章取义，误导民众，令他们感到遗憾。

“伊党主席原本在演说中阐明，伊斯兰政治讲求善恶功过，由此促成公正施政，并保障非穆斯林社群的权益。”

“我们遗憾有关报道方式恐在民间引发误解，并坚决反对任何人在马六甲州选投票日前夕操弄种族情绪。”

哈迪阿旺昨晚在国阵与国盟的竞选压轴集会上致词时表示，穆斯林选民必须履行投票义务，以确保穆斯林领袖掌握领导权。

“穆斯林再坏，即使是由最糟糕的穆斯林来治国，他们也不会像非穆斯林那样残暴。”

不过，哈迪阿旺政治秘书沙希后来向《当今大马》解释，声称哈迪阿旺当时是在援引伊斯兰治国历史的典故。



