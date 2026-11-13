行动党主席哥宾星昨天表示，巫统主席兼副首相阿末扎希若不再信任首相安华就该辞职，惟巫统宣传主任阿莎丽娜反驳说，该党并未违反团结政府的政治合作协议。

她今天在措辞强硬的文告中形容哥宾星的言论“令人遗憾”，并认为这类言论无助于加强团结政府内部的合作精神。

她更直接向行动党提出四项建议，包括要求对方“冷静”应对近期前首相纳吉获得有条件特赦，所引发的“明显不满情绪”。

随着行动党秘书长陆兆福因反对纳吉获准居家服刑而辞去交通部长职务，坊间开始浮现内阁改组的讨论。

然而，阿末扎希建议安华与其改组内阁不如解散国会，结果哥宾星昨天形容此言论不尊重首相。

非无条件认同每个立场

阿莎丽娜指出，陆兆福的辞职是行动党在未事先协商下单方面作出的决定，而势必导致团结政府各成员党之间出现政治不稳定。

但她提醒，团结政府是在第15届全国大选后，根据国家元首谕令而成立。

她进一步引用组成团结政府的政治合作协议内容，强调巫统只是履行协议中所载明的承诺。

阿莎丽娜也是首相署（法律及体制改革）部长。她说明，政治合作协议中的承诺，不应被曲解为要求所有成员党无条件认同首相或其他政治领袖所发表的每一项政治立场或言论。

“公开向联盟成员党的主席发出最后通牒，既不具建设性，也不符合政治合作协议的精神。”

“如果成员党之间存在意见分歧，更为适当的应对方式是对话与协商，而不是透过公开施压或要求对方辞职。”

阿末扎希及其他巫统领袖多次主张解散国会，并明确表明有意在下一届全国大选前，与安华及希盟分道扬镳。

解散国会或寻求调解

阿莎丽娜解释，由于政治合作协议并未列明终止条款，毕竟协议原定有效期至第15届国会任期结束，因此，“显而易见的结论”就是若要终止条款就得解散第15届国会。

她指出，虽然终止政治合作协议是巫统向行动党提出的建议之一，但行动党也可以采取另一种途径，即根据协议第5（c）条款，通过协商理事会启动调解机制，以解决双方的分歧。

“在这件事上，确实令人感到好奇的是，既然有关纳吉特赦的课题早在2024年1月就已公开，为何当时没有更早援引调解条款？”

她提出的另一项建议，是行动党“保持冷静，让现有安排继续运作”。

她指出，行动党也曾受惠于王室特赦权的决定，包括2018年安华获得特赦，以及2022年促成团结政府成立的国家元首谕令。

她说，这些事件凸显尊重宪法角色及王室特赦权的重要性。

若检讨协议后果难料

阿莎丽娜向行动党提出的最后一项建议，是寻求检讨政治合作协议的C段条款，该条款确认协议签署方承诺维护联邦宪法，包括伊斯兰的宪法地位、马来人及土著的特殊地位，以及马来统治者制度。

“行动党若考虑检讨协议序言部分的C段条款，可能对团结政府的延续带来意想不到的后果。”

无论如何，她说巫统将继续履行该党的承诺，尊重首相的领导，并维护联邦宪法。

“我们已表明立场，接下来就看你们如何行动。”