今年3月涉嫌踩踏《古兰经》而被控两项罪名的前彭亨苏丹阿都拉大学学生威尼斯瓦兰，昨日在地庭认罪后，被判监禁12个月及罚款25万令吉。

《新海峡时报》报道，地庭法官哈米（Harmi Thamri Mohamad）也指示21岁的威尼斯瓦兰（S. Vikneswaran）立即开始服刑。

法官驳回被告代表律师阿米鲁（Muhammad Amirull Afiqq Mohamad Lokman）提出的口头暂缓执行刑罚申请，裁定没有特殊情况足以支持这项申请。

法庭也因被告在网上发布冒犯性内容而判他罚款25万令吉，若无法缴付，则须以监禁12个月代替。

改为认罪

被告最初于今年3月面对两项控状时，均否认有罪。案件原定于昨日开审，但他随后改为认罪。

在第一项控状中，他被控亵渎《古兰经》，意图侮辱伊斯兰教及伤害他人的宗教情感。

这项罪行抵触刑事法典第295条文，一旦罪成，最高可判监禁两年、罚款，或两者兼施。

第二项控状则指他利用Threads平台创建及传送极具冒犯性的通讯内容，意图骚扰他人。

这项罪行抵触1998年通讯及多媒体法令第233条文，一旦罪成，最高可罚款50万令吉、监禁两年，或两者兼施；若罪行持续，每天另可被罚款5000令吉。

两项罪行于2月22日下午约1点30分，在斯里马哥打花园（Taman Seri Mahkota）的一间住家内发生。

被告于2月25日被扣留，执法人员也从他的卧室起获一本《古兰经》。

根据案情，被告的姐姐在社交媒体看到一则贴文，内容显示他在卧室内踩踏《古兰经》，随后通知父亲。

他的父亲随后质问他，并成为此案的投报人。

调查发现，被告是因为不满Threads平台上含有种族侮辱字眼的留言，才采取上述行动。

他承认使用手机分享自己的行为，以发布及传送冒犯性内容，伤害他人的感受。有关手机号码则登记在其母亲名下。

在被控之前，被告及其父亲曾道歉。

另一方面，彭亨苏丹阿都拉大学学生纪律委员会于3月24日裁定他涉及种族、宗教及王室敏感课题的违纪行为，并将他开除。



