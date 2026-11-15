中午12点03分更新

周六傍晚，一架从中国起飞的青岛航空QW907航班因天气恶劣被迫转降登嘉楼苏丹马末机场，导致207名乘客及机组人员滞留当地。

《马新社》引述瓜拉登嘉楼警区主任阿兹里莫哈末诺说，这架空中巴士A321neo客机原定降落在吉隆坡国际机场（KLIA），但因天气恶劣，在空中盘旋逾一小时后，被迫改降苏丹马末机场。

他受询时说，当局暂时安排所有乘客入住瓜登及瓜拉尼鲁斯一带的3家酒店，等待后续安排。

“该航班据报因燃油不足无法转降槟城国际机场，最终于昨日下午约5点30分安全降落在苏丹马末机场。”

“鉴于苏丹马末机场没有提供飞机加油服务，因此必须从彭亨州关丹或吉兰丹州哥打峇鲁安排运送飞机燃油。”

航班追踪服务显示，该飞机在被迫改道前，曾在彭亨而连突与劳勿之间的上空盘旋。



根据航班追踪服务网站FlightRadar24，当时吉隆坡国际机场的气象站报告，当地天气多云。



昨日，共有12架原定飞往吉隆坡国际机场的航班被迫改道。其中，9架航班原定于下午3点30分至4点30分之间抵达，但最终分别改飞槟城、新山、新加坡及梳邦机场。



根据《当今大马》查阅航行资料汇编（Aeronautical Information Publications），QW907是唯一一架被改降至不具备加油设施的机场的航班。