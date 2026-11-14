滚动报道

《当今大马》在此以滚动报道方式，为读者追踪马六甲州选的最新开票消息。

《当今大马》选举成绩追踪器将同步更新分出胜负的议席，以及各政党暂时领先的议席。

领先成绩并非最终定案，随时可能变动。任何政党在非正式计票中斩获超过1000票，则追踪器便会立即显示其领先状态。

投票率逼近70%

下午5点半：

马六甲州选投票程序剩下最后半小时，之后将进入计票程序。

截至今午5点20分，投票率逼近70%，落入选举委员会设定的70%至75%目标区间。

这一数字超越了2021年上届州选投票结束时的65.9%，但仍低于第15届大选79.2%的最终投票率。

整体数据虽然亮眼，但并非所有选区的投票率都如此高企。

截至撰稿时，行动党堡垒区怡力的投票率仅为57.2%。不过，除非选票出现剧烈转向，否则行动党预料仍能守土；当地华裔选民高达73.9%，巫裔选民仅占11.4%。

与此同时，在另外两个选情可能左右战局的行动党选区，格西当与爱极乐的投票率分别为65.1%和64.8%。

根据 electiondata.my 的估算，截至下午5点15分，华裔整体投票率约为58.7%（华裔占全州选民总数的28.4%），印裔投票率则估计在57.5%左右。

相比之下，占选民总数62.6%的巫裔，下午5点的投票率已冲上77.7%。







