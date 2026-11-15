前首相马哈迪自妻子茜蒂哈斯玛逝世后，今天首次出席政治活动。他在乘坐轮椅进入雪兰莪沙亚南的斗士党大会时，获得逾500名代表起立欢呼。

101岁的马哈迪抵达会场时，其儿子兼斗士党主席慕克里兹刚在该党第四届常年代表大会上，结束党主席致词。

马哈迪为大会准备了一篇特别讲词，由斗士党宣传主任拉菲克（Rafique Rashid Ali）代为宣读。

慕克里兹（下图）较后在记者会上表示，父亲目前的健康状况让他难以出席类似大会的活动，而这是马哈迪自今年9月以来，首次出席大型活动。

“我们知道他的思维依然非常活跃，也能够撰写讲稿，但他的声音相当微弱，大家很难听清楚。”

“他问拉菲克是否可以代为宣读，我便答应了。”

马哈迪于9月29日入住国家心脏中心（IJN）接受观察，而茜蒂哈斯玛前一天刚逝世。其新闻秘书苏菲（Sufi Yusof）当时表示，马哈迪因压力及睡眠不足而感到疲惫。

10月13日，马哈迪女儿玛丽娜表示，父亲的食欲已经恢复，活动量也有所增加，但仍在国家心脏中心接受治疗。今年1月，马哈迪也曾因在家中跌倒导致右髋骨骨折，而在同一家医院接受治疗。

两个不完美政治选择

马哈迪在讲词中指出，马来人目前面对两个不完美的政治选择，必须决定哪一个带来的伤害较小。他认为，其中一个选择仍然存在从内部推动改变的希望。

马哈迪没有点名这两个选择，但表示其中一个会边缘化宗教、马来人，以及马来西亚是马来土地的理念；另一个则似乎对不当行为采取纵容态度。

“我们已经可以看出，哪一个选择会造成更大的伤害。至于另一个选择，仍然存在改变的希望，必要时，我们也可以从内部提出挑战。”

然而，他补充，这只是自己的个人看法。

政治循环似乎将完成

马哈迪承认，斗士党成立6年来的表现并不令人鼓舞，但后续发生的事件证明，该党当初的立场并非毫无道理。

马哈迪是在离开土团党后创立斗士党。他在讲词中似乎影射昔日所属政党，指土团党仓促退出政府，引发政治动荡，最终也导致该党领导层失去权力。

他也疑似提及宏愿党，指出当年参与将他及其盟友逐出土团党的许多人，如今也相继遭到开除，最终被迫另组政党。

他补充，一些政治人物过去因为不认同政府的成员党，急于离开政府，如今却似乎逐渐靠近当年自己不愿合作的政党。

“政治循环似乎即将完成。”

马哈迪指出，政治结盟与重新组合是乃预料之中，但政党必须为自身所作出的妥协设下底线。对马来穆斯林而言，这些底线包括伊斯兰法律及马来习俗。

“政治上，没有永远的朋友，只有目标才是长久的。”