警方援引《煽动法令》调查曼迪里协调员韩丁，因他涉嫌在社交媒体发布有关沙巴元首慕沙阿曼的贴文。

根据该组织，韩丁（Hamdin Nordin）今早已被禁止出境。

此外，曼迪里执行董事阿米尔（Amir Hadi）透露，韩丁也接获通知，警方正调查他参与2024年12月31日举行的“沙巴反贪集会1.0”（Himpunan Gempur Rasuah Sabah 1.0）一事。

阿米尔指出，韩丁从未接获《刑事程序法典》第111条文下的通知，也不曾被传召，就这场将近两年前举行的集会录取口供。

他表示，据曼迪里了解，沙巴警方自10月16日起已对韩丁实施出境禁令，但韩丁直到今天抵达国际出境闸口时，才发现自己受到限制，最终错过航班。

不过，移民局总监扎卡里亚（Zakaria Shaaban）受询时表示，他不清楚针对韩丁实施的出境限制详情。

促警方解释理由

阿米尔（上图）今日发表文告促请政府停止援引《煽动法令》对付社会运动人士，并指首相安华及其他政府领袖曾多次表示，这项法令只会用于涉及种族、宗教及王室的案件。

“他们自己过去也曾号召反对《煽动法令》，甚至在竞选宣言中承诺废除这项恶法。”

他说，曼迪里要求警方解释实施出境禁令的理由，并呼吁当局停止在没有事先通知的情况下，对人民施加出境限制。

“行动自由是一项基本人权。”

今年9月，阿米尔与曼迪里财务总监周铨洋（Dobby Chew）也曾遭禁止出境。他们个人的银行账户，以及曼迪里和生命权倡导组织Hayat的银行账户，均遭冻结。



