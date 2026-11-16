下午1点18分更新

公正党巴西古当国会议员哈山卡林在社媒题诗《微臣不甘》（Patik Tak Rela），如今受到警方传召以作调查。

哈山卡林透露，他受召今午3点前往武吉阿曼警察总部，接受刑事罪案调查局特别调查小组问话。

他说明，事情缘于在网路流传他的马来诗《微臣不甘》。

据哈山卡林说法，警方是援引《煽动法令》第4(1)条文和《通讯与多媒体法令》第233条文对其展开调查。

哈山卡林是在11月14日首次将这首诗贴到自身社媒平台，而广为流传的则是他隔日上传的图文版本。

据媒体报道，哈山卡林这首诗作旨在抒发对前首相纳吉课题的失望之情，诗中质问自己发声抗议不公现象是否会被视为忤逆。

诗中更是强调伸张正义必须一视同仁，不论地位或阶层高低，而面对不公却保持沉默，无异于同流合污。





以下为哈山卡林诗作译文：

《微臣不甘》

恳请陛下宽恕，

微臣直言真相，何罪之有？

上苍谕示世人当彼此公道相待，

在真主的大地上伸张法纪，

不论阶层与地位。

恳请陛下宽恕，

眼前不公当前，

微臣挺身抗辩，何罪之有？

保持沉默，形同甘愿同流合污；

内心明明无法认同，

难道还要闭目塞听、噤若寒蝉？

恳请陛下宽恕，

倘若微臣这番直言，

须付出沉重代价，

那就这样吧，

微臣绝不退缩，

微臣实在不甘，看着国家

堕落到如此不堪的境地。