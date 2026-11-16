国会报道

国会下议院副议长南利今日在主持国会会议期间，参与2027年财案辩论，引起国会议员抨击。

这项前所未有的举动发生在国会下议院的工程部财案委员会阶段辩论时段。

身兼金马仑高原国会议员的南利，将自己列为首位参与辩论的议员，并起身加入其他在议会厅内发言的国会议员。

由于南利离开副议长席位，导致议会主席台空置，土团党比鲁兰国会议员罗纳建迪质问，当南利辩论时，究竟由谁主持会议。

罗纳建迪认为，国会下议院开会期间，议长席位必须有人坐镇。他建议，南利可以在以金马仑高原国会议员身份参与辩论时，委任另一名国会议员代为主持会议。

不过，副议长驳回罗纳建迪的质疑，并指尽管其做法前所未有，但并未违反议会常规。

南利援引议会常规第99条及第42条文说：“尊敬的议员，我查阅了议会常规，没有任何条文禁止我在这里发言。”

“如果尊敬的议员认为有任何条文禁止我在这里这么做，我欢迎尊敬的议员向国会提呈动议。”

随后，南利继续参与辩论，其发言重点围绕政府据称搁置的道路建设计划，其中大部分计划据他所说，涉及由国阵及国盟掌握的选区。

南利辩论期间，另一名副议长刘强燕一度接替主持会议，之后再将主持权交还给南利。





倪可汉提出反对

随后，希盟行动党木威国会议员倪可汉起身，谴责南利的行为，并表示他对“国会受到侮辱、议会规则遭到抛弃”的情况感到失望。

倪可汉认为，尽管议会常规没有明确阐明此事，但相关条文隐含的意思是，每一场国会会议都必须由一名负责确保议事程序有序进行的主席主持。

“我希望表达我的难过及反对，以免国会沦为笑柄，不仅在马来西亚，甚至在全世界都成为嘲笑的对象。”

“身为国会议员，我们必须确保国会的尊严受到维护及尊重。”

倪可汉也要求将南利参与辩论的发言，从国会正式记录中删除。”

倪可汉的发言引发一番口头交锋，南利质问倪可汉是否随身携带议会常规。倪可汉则反过来挑战副议长，要求他宣读所有相关条文。

南利随后告诫倪可汉，在他向国会发言时不要插嘴。

南利援引议会常规第99条文指出，议长或副议长对议会常规的诠释具有最终决定权，并要求倪可汉若不同意他的裁决，就提呈动议。

南利也援引另一项条文，指即使未遵守任何议会常规，也不会导致国会下议院的任何议事程序或决定失效。

“我只是换了座位。我仍然主持国会。这一点非常清楚，而对国会发生的事情作出诠释，仍然是我的职权。这是我的决定。”

“如果尊敬的议员不同意，议会常规第43条文说明得很清楚。你可以提呈动议。”

倪可汉回应说，议会常规第99条文并未赋予议长或副议长充当“独裁者”的权力，随后南利命令倪可汉坐下。

倪可汉反驳说：“那么，我们要允许这个尊贵的议会成为一个由独裁者决定我们能否坐下或发言的地方吗？”

随后，倪可汉坐回座位。

南利接着告诉倪可汉，幸好他遵从命令，否则他将对倪可汉采取行动。

这场交锋也引来罗纳建迪，以及随后希盟士基央国会议员扎丽哈的介入。

罗纳建迪重申其立场，即南利应该在参与辩论期间，委任另一名国会议员主持会议，并指如果副议长这么做，这场争议原本可以避免。

扎丽哈则呼吁国会下议院针对这类情况制定明确指南或“指引”，以供日后参考。



