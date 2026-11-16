早上9点26分更新

印尼林火不久前引发严重跨境烟霾，长时间波及马来西亚和新加坡，印尼总统普拉博沃就此向两国致歉，惟强调不是印尼方面的错。

普拉博沃早前拒绝马来西亚及其他国家协助扑灭林火，直到季候风带来降雨，火势才逐渐缓和。

普拉博沃昨天在菲律宾马尼拉举行的东盟峰会上发言时指出，印尼不久前发生了严重林火，花了近四个月才控制火势，烟霾也随之飘向马来西亚和新加坡。

他把火势猛烈归咎于厄尔尼诺现象，“这不是我们的错，但我们再次致歉。我们已经尽力了。”

他说，印尼全力灭火，期间有16名消拯员殉职，另有多人受伤。

同时，普拉博沃表示，印尼政府正严厉对付国内的种植园公司，目前吊销了17项特许经营权，并起诉了11家企业。

“警方正调查多达104家企业。

“我再次代表印尼政府与人民致歉，倘若此事给新加坡和马来西亚人民带来苦痛，我们深感抱歉。”

加强防范林火力度

普拉博沃也坦言，其政府须改进处理林火的方法。

他补充，政府将更积极防范林火，不再像过去那样只侧重救火与减灾。

他说，政府将成立新机构推行多项计划，日后更力防范国内发生林火和土地火患。

另一方面，据《路透社》报道，菲律宾外交部长特雷莎拉扎罗（heresa Lazaro）昨天在记者会上透露，与会领袖在东盟会议上发言时强调，各国必须优先批准成立东盟跨境烟霾污染控制协调中心。



