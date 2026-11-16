国盟马日丹那国会议员玛丝表明，有意在来临大选再次上阵寻求守土，即便届时须硬撼土团党的曾经同僚也在所不惜。

玛丝今日在国会大厦受访时表示，准备好捍卫马日丹那国席。

“我当然会捍卫马日丹那国席，这一点我早向国会反对党领袖（韩沙）表明。”

不过玛丝说，若党领导层决定由其他人上阵，她也准备好支持任何获选的人选，但候选人必须来自国盟。

“我的表现可以接受评估。我希望无论作出什么决定，党领导层都会考虑我过去所做的工作。”

玛丝指，议席分配事宜将交由国盟最高领导层决定，尤其是韩沙。

甲州共6个国席

土团党此前爆发内讧，开除或冻结了多名亲韩沙的国会议员党籍，时任妇女组主席的玛丝遭冻结党籍六年。韩沙随后在6月宣布成立宏愿党。

玛丝是在2013年代表国阵巫统守住马日丹那国会议员，并在2018年大选成功蝉联。

在2022年大选，她代表土团党为国盟拿下了马日丹那国席，多数票达8.06%。

周六刚落幕的马六甲州选，国阵—国盟凭借双方达成的合作协议，横扫马日丹那国席旗下的全数5个州席。

州选结束后，隶属国盟的斗士党主席慕克里兹便建议，国盟与国阵若就来临大选展开选区谈判，应采取原任议员所在政党守土的原则。

马六甲共6个国席，国盟在此前大选拿下了马日丹那在内的其中3席，剩余3席则归希盟所有。



