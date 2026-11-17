工程部副部长阿末马斯兰在国会下议院朗诵班顿，讥讽希盟，而面对希盟议员的施压，要求他辞职。但阿末马斯兰却对此嗤之以鼻。

阿末马斯兰也是笨珍国会议员。他昨晚发文告说：“我一如既往保持冷静。我向来冷静。”

下议院昨天进入《2027年财案》委员会阶段辩论时，阿末马斯兰念出一首班顿，呼吁民众若不想“被骗”（kena kencing，意指受愚弄的俚语），就应当支持国阵与国盟。

行动党日落洞国会议员雷尔立即抗议，质问他究竟是以副部长还是巫统领袖的身份发言。