“我向来冷静”，阿末玛斯兰拒绝理会辞职要求
工程部副部长阿末马斯兰在国会下议院朗诵班顿，讥讽希盟，而面对希盟议员的施压，要求他辞职。但阿末马斯兰却对此嗤之以鼻。
阿末马斯兰也是笨珍国会议员。他昨晚发文告说：“我一如既往保持冷静。我向来冷静。”
下议院昨天进入《2027年财案》委员会阶段辩论时，阿末马斯兰念出一首班顿，呼吁民众若不想“被骗”（kena kencing，意指受愚弄的俚语），就应当支持国阵与国盟。
行动党日落洞国会议员雷尔立即抗议，质问他究竟是以副部长还是巫统领袖的身份发言。
工程部副部长阿末马斯兰在国会下议院朗诵班顿，讥讽希盟，而面对希盟议员的施压，要求他辞职。但阿末马斯兰却对此嗤之以鼻。
阿末马斯兰也是笨珍国会议员。他昨晚发文告说：“我一如既往保持冷静。我向来冷静。”
下议院昨天进入《2027年财案》委员会阶段辩论时，阿末马斯兰念出一首班顿，呼吁民众若不想“被骗”（kena kencing，意指受愚弄的俚语），就应当支持国阵与国盟。
行动党日落洞国会议员雷尔立即抗议，质问他究竟是以副部长还是巫统领袖的身份发言。
在主持会议的副议长南利坚持下，阿末马斯兰最终收回“kencing”一词。
随后，四名希盟国会议员，即公正党波德申国会议员阿米努丁、诚信党四加亭国会议员阿米诺胡达、行动党马六甲市国会议员邱培栋、诚信党乌鲁冷岳国会议员沙尼召开记者会，要求阿末玛斯兰辞去副部长职。
邱培栋抨击，阿末马斯兰竟趁部门总结陈词之际，倒戈抨击自己所属的政府。
“党主席没要我辞职”
阿末马斯兰在文告中未点名任何议员，仅提及“某位国会议员”要求他辞职，并强调当初是巫统与国阵推荐他出任副部长。
“巫统主席（阿末扎希）都没要我辞职。”
阿末马斯兰更讥讽说，对方所属的政党已在沙巴、柔佛、森美兰与马六甲四度受挫，若再出战砂拉越，恐怕还会重蹈覆辙。
“所以，区区一首班顿就足以让他们大发雷霆，我完全理解。”
虽然国阵和希盟都是联邦政府成员党，但是最近关系越走越远，国阵更在柔佛、森美兰和马六甲州选时都跟国盟合作，与希盟硬碰，甚至施压提早举行大选。
这种矛盾导致两方代议士近期相互呛声，要求对方离开团结政府。
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