国会报道

工程部副部长阿末玛斯兰在国会下议院吟诵内含不雅字眼“kencing”的班顿，疑似暗讽希盟，随即在议会内引发了短暂的骚动。

另一边厢，一众希盟议员召开记者会，抨击这首班顿矛头直指首相安华领导的团结政府，挑战阿末玛斯兰辞去副部长一职。

这场风波发生在财案的委员会阶段辩论期间，国盟乌鲁登嘉楼国会议员鲁索当时起身质问，政府尚未兑现的竞选承诺，是否纯属欺骗选票的伎俩。

阿末玛斯兰回应道，确实仍有许多承诺尚未落实，并询问议员们是否想听一首班顿。

"Jika tuan pergi memancing,

Jangan lupa membawa umpan.

Jika tak mahu kena kencing,

Sokong barisan dan perikatan,"

班顿中“kena kencing”一词，字面意思为“被撒尿”，意指受骗上当。

经多次指示撤回字眼

行动党日落洞国会议员雷尔闻言立即起身质问阿末玛斯兰，究竟是以团结政府副部长或巫统领袖身分发言。

“别在议会里羞辱我们，别自取其辱，也别在这里搞政治。”

“你是团结政府的副部长，职责是回答质询，而不是羞辱政府。”

他也要求阿末玛斯兰撤回言论并道歉。

副议长南利多次出声，要求议员遵守议会常规。

南利要求阿末玛斯兰撤回“kencing”一词，并劝诫道，“我们是国会议员，人民都在看着”。

阿末玛斯兰起初试图辩解，声称已从最初版本的班顿中删去希盟的名字，并未将希盟写入班顿中。

南利裁定，班顿虽未针对任何特定政党，却仍指示撤回该字眼。

经南利多次指示，阿末玛斯兰才勉强遵从。

“议长要求我撤回‘kencing’一词，对吧？好，我收回‘kencing’。”

促阿末玛斯兰辞职

事后，公正党波德申国会议员阿米努丁、诚信党四加亭国会议员阿米诺胡达、行动党马六甲市国会议员邱培栋、诚信党乌鲁冷岳国会议员沙尼召开记者会，要求阿末玛斯兰辞去副部长职。

阿米努丁指出，多达29名国会议员在委员会阶段辩论中质询，阿末玛斯兰却是选择发表“极端政治化且具挑衅意味”的演说。

阿米诺胡达深表失望，说柔佛人向来以说话儒雅著称。

“如果他不认同政府当前的施政方针，那就应该辞职下台。”

邱培栋则表示，“这是团结政府，大家理应共同承担责任。”

“如果副部长在部门总结发言时发表这种言论，甚至暗讽当今政府，他就该辞职。”

较早前，阿末玛斯兰就财案辩论作部门总结，声称议员所质询的未兑承诺，均为希盟竞选宣言，国阵不曾许下该些诺言。

“废除大道收费站，我们从没许下这种承诺；我们也没有答应废除高等教育基金局（PTPTN）贷款。我们也没承诺为家庭主妇设立公积金账户。我们没有作出过这些承诺。”

“我说的‘我们’，指的是本人和我的政党。我们从没许诺这些事，也没答应过把油价降至每公升1令吉50仙。”

“当初谁许下的承诺，就该由谁去交代。”

《当今大马》已联系阿末玛斯兰，以寻求进一步回应。