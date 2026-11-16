土团党吉兰丹瓜怡保（Gual Ipoh）州议员巴哈里于11月11日起被撤除吉兰丹副行政议员职务。

吉兰丹土团党秘书维拉（Mohd Wira Arjuna Muhamad）今日发文告证实此事。

“此事特此通知各方知悉。”

巴哈里（Bahari Mohamad Nor）是第二名遭撤除职务的土团党州议员。此前，土团党阿逸拉那（Ayer Lanas ）州议员卡玛鲁丁（Kamaruddin Mohd Noor）在吉兰丹州政府的行政议员任期于11月9日届满后，不获续任。

据报道，吉兰丹副州务大臣拿督莫哈末法兹里表示，不续任决定已获吉兰丹苏丹莫哈末五世御准。

他说，随着这项决定，卡玛鲁丁此前掌管的两个行政议员职务，将分配给两名现任行政议员，以确保州政府行政事务顺利运作。

与此同时，来自土团党的巴罗州议员沙阿里（Shaari Mat Hussain）的去留，目前仍未明朗。

不过，预计这名掌管农业、农基工业及商品事务副行政议员职务的州议员，也将步上巴哈里的后尘。



