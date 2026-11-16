晚上10点30分更新

森美兰政治僵局今天有了重大变化，国阵今晚宣布依斯迈拉欣辞职下台。

国阵总秘书赞比里今晚发文告表示，森美兰州务大臣依斯迈拉欣向森州严端慕赫力兹提呈辞职信。而这份辞职信志期今天（11月16日）。

必须一提的是，国阵今晚文告具体点名了呈辞对象是森州严端慕赫力兹，形同间接承认慕赫力兹的正统地位。

赞比里在文告表示，国阵将全力配合，考量州议员多数席位形势，并遵循森州严端的御准，确保领导层顺利交接。

“国阵主席将依循《森美兰州宪法》条文，向森州严端提呈新任州务大臣人选。”

盼翻开新页恢复稳定

赞比里补充，国阵兼巫统主席阿末扎希也接获了这封辞职信的副本。

“国阵尊重这一决定，并感谢依斯迈拉欣出任森州大臣期间作出的贡献。”

“国阵期望此举能翻开新页，恢复政局稳定，让森州行政重回正轨、顺畅运作。”

依斯迈于8月2日宣誓就职，在任仅107天。他任内倒向逼宫派酋长，试图推翻严端慕赫力兹，以致两人关系破裂。

9月中旬，依斯迈主持的森州行政议会一致批准并认可了逼宫派酋长所发起的废黜严端慕赫力兹的宣告文告，同时认定东姑纳扎鲁丁（Tunku Nadzaruddin）为新任严端。

随后，依斯迈拉欣更连同州行政议员，联署致函马来统治者掌玺大臣传达上述立场。

但由于在法庭、联邦政府和森州政府行政机关层级接连挫败，依斯迈和逼宫派渐渐走向死巷。不但如此，时间也不在依斯迈这边，因为无法取得严端慕赫力兹批准，迟迟无法召开州议会，其政府恐要在明年2月瓦解。

不久前，开始传出国阵准备妥协的消息。依斯迈在11月初，连同10名前行政议员撤回给马来统治者的信件，向严端慕赫力兹释放善意。



