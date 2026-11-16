晚上10点31分更新

巫青团长艾科玛不满政府允准隆雪华堂的地契更新费削减至1000令吉，社青团总秘书林骏荣反击，政府该决定旨在保护历史文化机构，同时考虑到该土地并非用于商业用途。

艾科玛今日在面子书发表视频质疑，隆雪华堂地契从原有的467万令吉大幅削减至1000令吉，另一方面，吉隆坡市政厅却对602个拖欠高额租金的公共房屋及人民组屋（PPR）单位采取行动，其中323个单位已被清空。

“采取行动的其中一个原因，是这些住户拖欠了大笔租金。我想询问部长，所谓的高额租金拖欠，是否超过467万令吉？这是一个涉及人民福利的问题。”

“部长为了维护文化遗产，可以给予有关场所超过400万令吉的减免，难道那些住在公共房屋的居民，因为拖欠租金，而且租金数额相当高，就必须被迫搬离房屋吗？”

艾科玛建议部长，倒不如将467万令吉款项用于给予吉隆坡公共房屋及人民组屋居民租金减免，甚至免租。

“至少让他们享有一至三个月的免费住宿，因为这是关系到他们福利的问题。我们知道，这些居民有时收入非常低，需要获得援助。”

社青反击艾科玛

与此同时，社青团总秘书林骏荣促请艾科玛应该理解，土地本身的价值与政府征收的土地溢价是两回事，尤其当有关土地被指定用于机构及历史文化遗产保护用途时，更不能一概而论。

“当艾科玛质问，吉隆坡寸土寸金？我们都认同，但是真正的重点不是土地值多少钱，而是这块土地被允许用来做什么。”

“商业土地可以兴建公寓或购物中心，从中赚取利润。但是隆雪华堂的土地是用于机构运作及历史建筑保护，两者怎么能够相提并论？”

他说，隆雪华堂是一个非营利组织，其建筑早在2007年已被列为历史文化遗产。因此，政府降低土地溢价，必须从保护文化遗产及维护公共利益的角度来看待。”

“如果所有宗教场所、教育机构及非营利组织的土地，都必须按照商业发展价值征收土地溢价，那么这些机构还要如何继续为社会提供服务？”

林骏荣强调，《国家土地法典》提供相关法律框架，赋予州政府在现行法律及土地条例下，决定土地使用条件及土地溢价的权限。

“降低土地溢价，不代表这块土地没有价值，而是政府基于保护历史文化机构的政策考量，避免非营利组织承担商业土地的高昂成本。”

他指，艾科玛当然有权质疑降低土地溢价的依据，但不能忽略土地用途的改变及开发限制，单凭数字就作出比较。

“如果这块土地根本不能用于商业开发，为什么还要把它当成商业发展土地的价格来衡量？”

“艾科玛不必费心寻找吉隆坡哪里有不值钱的土地。他更应该明白，隆雪华堂的价值超越他所述。”

“在质疑政府降低土地溢价以保护历史文化机构之前，阿克马不妨先了解《国家土地法典》及有关决定的真正目的，而不是一味玩弄数字，制造政治争议。”

土地不再具有商业价值

根据《雪兰莪媒体》报道，上周六（14日），首相署（联邦直辖区）部长杨巧双宣布，昌明政府批准隆雪华堂延长租赁99年，地契更新费也从原先估算的约467万令吉，减至象征式1000令吉。

杨巧说，首相肯定会堂深厚的历史底蕴与文化价值，也要求她跟进会堂面对的土地租赁问题，并在处理过程中考量建筑的历史与文化价值。

她指，政府批准有关申请，以让这座历史建筑的保育与未来发展获得更稳定的土地保障。

此外，《每日新闻》报道，杨巧双今日出席联邦直辖区活动后受访时表示，隆雪华堂早在2007年初被宪报列为文化遗产建筑，相关土地只能用作机构及文化遗产建筑用途。

“当管理层提出申请，要求政府考虑有关建筑列为文化遗产的地位时，该土地的租赁期限尚余8年。”

“鉴于隆雪华堂是个悠久历史的非营利组织，管理层因此提出上诉，要求减免土地租赁溢价。”

“基于上述考量，评估委员会同意将土地租赁溢价减至1000令吉，同时考虑到相关土地的用途受到限制，只获准用于机构用途。”

杨巧双指，由于该土地不能发展为公寓或购物中心，因此不再具有商业价值。







