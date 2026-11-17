隆雪华堂延长地税费课题延烧，首相署（联邦制辖区）部长杨巧双大力反击巫青团长艾科玛等人所抛出的“只照顾自己族群”种种指控。

杨巧双今早发文告指出，隆雪华堂大楼至今有103年历史，并于2007年宪报颁布为遗产建筑。

她指出，由于维修开销攀升、建筑结构日渐老化，加上必须持续提升安全与技术设施，这座遗产建筑每年面对约40万令吉的营运赤字。

“昌明政府只向隆雪华堂征收1000令吉土地溢价，巫统与伊党领袖及少数操弄宗教课题之徒自昨天起便大肆炒作此事。”

“为何只收1000令吉？因为隆雪华堂愿意把土地用途改为机构用途，从此放弃兴建高楼公寓或购物商场的高价值发展潜能。”

“我们一视同仁照顾所有人”

杨巧双也回应“政府只给隆雪华堂折扣却不惠及百姓”的质疑。

她点出，吉隆坡市政厅之前率先为市内1万名小贩提供50%租金折扣，而且为期两年，并非区区一年。

“吉隆坡的斋戒月市集摊位费也是全马最低，整个斋戒月每个摊格仅收400令吉。在吉隆坡，我们不分种族与宗教，一视同仁照顾所有人。”

用人民组屋课题混淆视听

杨巧双也遗憾，炒作课题者还企图把隆雪华堂的延长地契费课题，与人民组屋（PPR）租金混为一谈，混淆视听。

她指出，土地溢价是根据土地条件及发展潜能缴付给政府；地税（Cukai tanah）则是缴交给土地局。

“至于门牌税（Cukai taksiran），则是为地方政府提供的垃圾清理等服务而缴付给吉隆坡市政厅（DBKL）。所得税需向内陆税收局缴纳，而人民组屋租金则是付给屋主。”

杨巧双讥讽地表示，“要教导巫统和伊党领袖分辨各类税务，实在令人疲惫。”

“何况他们的高层领袖及其家属至今仍拖欠数十亿令吉所得税。”

艾科玛昨天抗议隆市政厅给予隆雪华堂延长地契费优惠，却毫不留情地对付602个拖欠租金的公共房屋及人民组屋单位。

抨巫伊贪婪出售公有土地

杨巧双进一步翻巫统的旧账，指控对方在执政期间贪婪出售公有土地，无心于民众福利。

“坦白说，若要翻开吉隆坡的土地旧账，纪录清楚显示，巫统过去曾出售民众草场，甚至连防洪蓄水池也照卖不误。”

“伊党又如何？当年该党领袖在国盟执政时期掌管吉隆坡事务，不仅力挺出售民众草场，甚至在草场中央立柱圈地。他们解决吉隆坡水灾的对策是什么？不过是一袋袋沙包。”

“在吉隆坡操弄种族与宗教课题的政党领袖与活跃分子如出一辙，大做文章无非因为我是华裔部长、行动党部长，仅此而已。”

杨巧双进一步表示，巫统和伊党领袖当中也有人质疑，为何隆雪华堂要把土地用途转为机构用途？

“贪婪腐败的领袖岂会懂得遗产建筑对吉隆坡的价值？他们若真懂得，早就妥善翻新和保护苏丹阿都沙末大厦与国家迎宾馆（Carcosa Seri Negara）了。”

“最终是谁动工？是第十任首相安华。当时他们同样聒噪不休，质疑为何为此耗资6亿令吉。 今天，我们的工作就是把事实说清楚。”



