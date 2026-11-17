随着国阵昨晚宣布森州大臣依斯迈拉欣辞职，多家媒体今天纷纷驻守芙蓉多个地点，包括大臣办公室，紧盯最新动态。

不过，依斯迈拉欣发送短讯通知媒体，他暂时不便接受采访。

他今天通过WhatsApp回复《马新社》说：“抱歉，我眼下不便会见记者，也不会召开记者会或发文告，谢谢。”

他也恳请各界就辞职风波给予他一些空间与时间。

国阵总秘书赞比里昨晚发文告表示，依斯迈拉欣昨天向森州严端慕赫力兹提呈了辞职信。

他补充，国阵兼巫统主席阿末扎希也拿到了辞函副本，并且会依循《森美兰州宪法》向森州严端提呈新任大臣的人选。

现年67岁的依斯迈拉欣也是爪西州议员，他于8月2日才宣誓就任州务大臣，但任期只有短短的107天。

他任内倒向逼宫派酋长，试图推翻严端慕赫力兹，以致两人关系破裂。



