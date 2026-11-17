工程部副部长阿末玛斯兰指出，全国3万4544个斜坡中，有1643个被鉴定为极高风险类别，目前公共工程局正严密监督这些斜坡，以应对东北季候风。

他说，其中最关键的地点包括新邦波赖至金马仑高原路段，该路段目前正在进行斜坡修复工程，但仍可使用临时通道通行。

“有关路段仍可通行，因为我们已提供临时通道，同时也通过闭路电视进行实时监控。”

他今日召开记者会，说明工程部应对东北季候风的准备工作。

阿末玛斯兰提到，工程局采用各种仪器监测斜坡状况，包括雨量计、倾斜传感器、机器人全站仪、全球导航卫星系统（GNSS）、孔隙水压力计及测斜仪。

他说，除了斜坡，工程局已在联邦公路及州公路鉴定出1195个水灾热点，其中彭亨的水灾热点最多，达215处，其次是吉兰丹193处及登嘉楼177处。

“工程局在全国有85名县工程师，他们在雨季期间担任前线人员，监测各自管辖范围内的基础设施及地区状况。”

指示各单位准备应对风险

他说，工程局与大道局也指示所有相关单位，包括28家大道特许经营公司提前做好准备，以应对水灾、土崩、树木倒塌，以及道路和桥梁损坏等风险。

他说，工程局启用灾害行动室（BiGBen）及灾害管理系统（eBencana），作为监测及传递信息的中心；大道局的交通管理中心（TMC）则全天候24小时运作，负责监控大道状况。

“为应对可能发生的大规模灾害，若主要路线发生严重中断，包括道路关闭超过24小时，大道局的大道危机控制指挥中心（Hi4C）将启动。”

他说，工程部也确保备有紧急设备、警告告示牌、安全护栏、警示灯、道路维修材料及机械，以便在发生灾害时迅速采取行动。

他说，工程部也确保全国各战略地点备有贝利桥，以便在桥梁损坏或道路因灾害中断时迅速架设临时通道。

此外，工程部长亚历山大与工程局明日将在瓜拉冷岳展开大型沟渠清理活动，作为主动措施，以降低东北季候风期间的水灾风险。

他说，当局也特别关注经常发生水灾地区的沟渠及排水系统清理工作，以确保豪雨期间水流保持畅通。