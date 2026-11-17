森州王宫证实收到一封大臣依斯迈拉欣署名的辞职信，但仍待确认信件真伪。

此外，严端慕赫力兹已御准依斯迈周五觐见。

森州王宫今日发表文告说明，辞职信是在国阵宣布相关消息后，于11月17日凌晨12点16分送达芙蓉行宫，送信人哈米迪自称来自律师楼Shahrul Hamidi & Haziq。

王宫指出，国阵总秘书赞比里是在11月16日晚上10点，似是援其手上辞职信副本，于社媒作出相关宣布，其中声称信件为依斯迈所签署，惟王宫尚未核实信件真伪。

王宫提醒，根据《森州宪法》，大臣凡要辞职，必须向严端提呈辞呈，并获其御准后方能生效。

“谨此进一步说明，机要秘书早于（11月16日）晚上8点38分通过WhatsApp通知依斯迈，严端已御准其觐见请求，依斯迈亦回复确认收到。觐见定于11月20日（周五）上午10点举行。”

“这项御准比赞比里在面子书发文公布辞职消息的时间，整整早了80分钟。”

赞比里昨晚发表文告，声称依斯迈向慕赫力兹提呈了辞职信。

他补充，国阵兼巫统主席阿末扎希也拿到了辞函副本，并且会依循《森州宪法》向严端提呈新任大臣的人选。

现年67岁的依斯迈也是爪西州议员，他于8月2日才宣誓就任州务大臣，但任期只有短短的107天。

他在任内倒向逼宫派酋长，试图推翻严端慕赫力兹，以致两人关系破裂。