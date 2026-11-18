美国总统川普赞扬首相安华，在去年促成柬埔寨与泰国和平协议中所扮演的角色，并重申华盛顿致力于确保全面落实该协议。

川普周二晚出席东盟—美国特别峰会，在会上致词时说，他与安华的共同努力促成柬泰停火，也使无数流离失所的平民得以返回家园。

他有信心停火协议能继续维持，据他所知，柬泰两国关系已有所改善，并形容那是他与安华共同完成的一件“非常伟大的事”。

“众所周知，去年在马来西亚举行的东盟会议上，首相安华与我共同促成柬泰之间一项具有历史意义的和平协议，即《吉隆坡和平协议》。”

“我们仍然致力于维护这项停火协议，并确保如一年前所达成的共识，全面、忠实地落实这项协议。”

川普昨日抵访马尼拉，这是他亚洲之行的一部分。此行也包括前往中国深圳出席亚太经济合作组织（APEC）经济领导人会议。

东盟-美国特别峰会汇聚川普及东盟11个成员国的领导人和代表，日前短暂回国接待法国总统马克龙的安华，昨午也专程回到马尼拉出席这场特别峰会。

《吉隆坡和平协议》是于去年10月26日，由柬埔寨首相洪马内与泰国首相阿努廷在吉隆坡签署，安华与川普在场见证。

根据协议，双方承诺以和平方式解决边境争端、不威胁或使用武力，并通过既定的双边机制处理边境相关事务。

感谢给予肯定

另一方面，安华今早在其面子书发表贴文，感谢川普对大马协助泰柬缓和紧张局势、寻求和平途径所作出的努力，给予肯定。

“两国承诺继续进行对话，对于确保边境持久和平及区域稳定至关重要。”

安华说，这次会晤有助于加强东盟与美国，在贸易、投资及科技等领域的合作，让人民从中受益。

首相说，他昨天也出席菲律宾总统兼东盟轮值主席小马可斯所设的晚宴，即第49届东盟峰会的闭幕活动，随后启程前往深圳。

他也向小马可斯及菲律宾政府表达感谢，并形容本届轮值主席国令全体东盟人民引以为荣。