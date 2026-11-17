森州严端慕赫力兹今日下午接见大臣依斯迈拉欣，相信是与其辞职一事有关。

据了解，大臣是在下午约5点觐见慕赫力兹，会面于傍晚6点30分结束。不过，会面的具体内容尚无法确认。

随着国阵总秘书赞比里昨晚10点在社交媒体发布声明，提及依斯迈拉欣辞职后，森州王宫强调，根据州宪法，大臣辞职须获得州最高统治者御准后才会正式生效。

森州王宫总管阿兹兹莫哈末阿里较早时发文告说：“该辞职信于今日凌晨12时16分送抵芙蓉行宫（Istana Hinggap），由一名自称来自Shahrul Hamidi & Haziq律师所的哈米迪递交。

“（严端）机要秘书则于（昨天）晚上8点38分通过WhatsApp通知依斯迈，严端御准他的觐见请求，他也确认收到通知。觐见仪式安排在本周五（11月20日）早上10点进行。”

他指出，严端御准这项觐见安排，较赞比里发布声明早80分钟。

他说，森州王宫尚未确认这封辞职信的真伪，而根据赞比里，该信函由依斯迈签署。

赞比里说，国阵主席兼巫统主席阿末扎希收到一份辞职信副本，以及该辞职信已呈给慕赫力兹。

现年67岁的依斯迈也是爪西州议员，他于8月2日宣誓出任森州州务大臣。



