巫青团长艾科玛炒作隆雪华堂地契更新费用课题引起反弹，盟友马华总秘书张盛闻如今也开腔表态，表明联邦政府是项决定合情、合理、合法，敦促国阵国会议员秘书处等跳脱狭隘思维，从国家历史、文化遗产保护、公共利益角度看待此事。

张盛闻发表中文文告强调，隆雪华堂地契更新与象征式收费无关种族，是国家对官方认可的历史文化遗产给予应有的保护与支持。

他指出，隆雪华堂会所于1934年落成，并在2007年获文化部宣布为第一批国家文化遗产。

“既然国家官方早已确立并认可其作为重要历史建筑的法定地位，政府为国家文化遗产提供援助或支持，本就是合情合理、履行保护国家遗产的职责。”

“隆雪华堂不仅是一座历史建筑，更是马来西亚政治与多元社会演进的重要见证，是属于全体马来西亚人的珍贵历史资产。”

“1949年2月27日，马华公会正是在隆雪华堂成立，随后与各族先贤携手争取国家独立与推动国家建设。”

他补充，隆雪华堂更是为完整保留历史价值，自愿将会所土地转换为机构用途，主动牺牲商业利益，放弃原本发展为高楼公寓或购物商场的潜能。

他呼吁各造秉持开明和包容，尊重官方对国家历史遗产的认定，凡是列为国家文化遗产的古迹建筑，不论其源流与背景，都应获得国家的政策扶持。

昨日，艾科玛不满政府允准隆雪华堂地契更新费用削减至1000令吉，更扯上吉隆坡市政厅对付拖欠租金的公宅租户一事，质疑政府宁可为维护文化遗产给予隆雪华堂逾400完令吉减免，也不愿免去相关租户的欠租。