国会报道

自教育部推行自愿提前入学政策以来，共有7万3498名六岁儿童申请在2027学年入读一年级。

教育部说明，截至今年9月30日，2027学年一年级入学申请总数为49万1649份，七岁儿童计有41万8151名人。

“教育部首要任务是根据孩子各自的准备情况，让家长有选择权，同时确保教育体系具备相应的能力与准备，以接纳选择入读一年级的六岁儿童。”

教育部在国会官方网站发布书面答复，回应巫统东南镇国会议员曼德兹里的质询，即政策推行以来，六岁报读一年级的学生人数，以及家长对该政策的反应情况。

教育部表示，这项提前入学政策将从2027学年开始实施，以家长的选择为依据；过渡期间，七岁儿童仍是一年级入学的主要途径。

教育部将持续监督报名进展及各学校的准备情况，并不时进行协调，包括学生安置、师资需求、课室容量及基础设施等方面。

有关措施旨在确保2027学年一年级运作顺利及有序地开展，同时不影响学生接受教育的机会及教育素质。