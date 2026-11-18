网传霹议会获御准解散，大臣办公室辟谣报案彻查
刊载: Nov 18, 2026 4:10 PM
霹州大臣办公室驳斥社媒流传的消息，否认大臣沙拉尼已觐见苏丹纳兹林沙，要求解散议会并获得御准。
大臣办公室今日发文告说明，有关消息并不属实，也毫无根据。
办公室也发现，有人发布类似电视新闻报道的图文，以及重新流传的旧新闻内容，这些信息可能引起公众对霹州议会当前状况的混淆。
霹州大臣办公室驳斥社媒流传的消息，否认大臣沙拉尼已觐见苏丹纳兹林沙，要求解散议会并获得御准。
大臣办公室今日发文告说明，有关消息并不属实，也毫无根据。
办公室也发现，有人发布类似电视新闻报道的图文，以及重新流传的旧新闻内容，这些信息可能引起公众对霹州议会当前状况的混淆。
“霹州大臣办公室严正看待不实信息的传播，尤其是涉及王室机构与州政府行政事务。”
“有鉴于此，大臣办公室已向有关当局报案，以便展开调查，并对涉事者采取进一步行动。”
尽管如此，大臣办公室劝请民众通过官方管道获取信息，勿传播未经证实的内容。
较早前，社交媒体流传一张有关霹州议会即将解散的海报及消息。
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