移民局宣布，从2027年1月1日起终止给予印度公民的免签入境措施。

根据移民局前天在网站发布的通告，针对印度公民的免签证入境措施将从2027年1月1日起终止，因此，自该日起入境马来西亚的印度公民，必须在抵达前取得有效签证。

签证申请可从今年12月1日起，通过MyVISA线上平台提交。

此外，通告也提醒申请人，无论申请结果如何、政策是否有所改变，或之后的旅行计划是否出现任何变动，所有已缴付的签证处理费用均一律不予退还。

移民局也强调，当局有权根据政府的指示，随时修改上述入境条件。

首相安华于2023年宣布，从该年12月1日起，大马为中国及印度公民提供30天免签证入境便利。

不过，他当时强调，有关免签证便利仍胥视安全筛查。