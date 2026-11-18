霹雳江沙一所全寄宿学校一名中三男学生，今日被发现在学校宿舍内死亡。

《阳光日报》报道，这起事件于傍晚约6点发生，死者被发现时，在校舍内失去意识。

霹雳总警长莫哈末阿尔威受询时，证实这起事件，并指警方将在近期通过发布文告说明。

据了解，死者遗体被送往太平医院进行解剖，以确认死因。

截至目前，警方仍在针对这起事件展开进一步调查。

指示校方配合警方调查

另外，《马新社》报道，霹雳州教育局证实，州内一所学校今日发生一名中三学生被发现死亡的事件。

该局表示，正密切关注事件发展，并指示校方全力配合警方调查。

霹雳州教育局指出，该局也协调提供辅导服务及心理社会支持，协助受事件影响的学生、教师及校内成员，确保他们的情绪健康获得适当关注。

“霹雳州教育局也确保与学生家属的沟通以谨慎、同理心及持续的方式进行，同时提供所需的援助与支持。”

“霹雳州教育局呼吁各方尊重家属的隐私，并避免作出任何猜测或传播未经证实的消息，尤其是在社交媒体上，以维护家属的感受，并确保调查程序顺利进行。”

霹雳州教育局也对这名学生的离世表达最深切的哀悼。

此外，霹雳州教育、高等教育、青年及体育事务委员会主席凯鲁丁（Khairudin Abu Hanipah）指出，他今日下午5点在霹雳中区县土地局出席会议时，接获这起事件的消息。

“我离开会议后，立即赶往现场。我要求校方、江沙县教育局（PPD）及霹雳州教育局，就这起事件准备一份完整报告。”

“我谨代表州政府，在这艰难时刻向死者家属致以哀悼。”



