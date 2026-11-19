德意志银行因卷入挪用一马公司资金丑闻，遭马来西亚起诉索赔11亿1000万美元（折合约45亿7000万令吉）。消息指出，该行仅愿以原索赔额的一小部分来和解。

一名知情人士形容，德意志银行（Deutsche Bank）提出的和解金额是在“刻意压低”一马公司的索赔额。

《当今大马》昨日报道，德意志银行内部早知悉该行处理一马公司交易时违规，却对外否认有不当行为；而该行正是在这篇报道刊登前，提出了低价和解方案。

由于谈判内容保密，该消息人士拒绝透露确切金额。

但《当今大马》获悉，这笔金额仅占原索赔额的一小部分。

和解谈判仍在进行中

另一方面，一马公司资产追回特工队主席佐哈里（上图）受询时表示，马来西亚正审查《当今大马》刊登的泄露文件。

“我们留意到相关报道与文章提及的文件，包括一马公司法律团队在内的相关单位，将仔细研究这些资料。”

佐哈里也是投资、贸易及工业部长。他说，一马公司与德意志银行的和解谈判仍在进行中，案件目前仍由吉隆坡高庭审理。

因此，他表示，特工队现阶段无法透露详情。

“谈判也受保密条款约束，我们必须尊重这项安排，以免损害马来西亚的立场。”

致力寻求公平解决方案

无论如何，佐哈里在发给《当今大马》的声明中表示，政府仍致力于以透明方式处理一马公司事件，并争取符合马来西亚人民最佳利益的公平解决方案。

《当今大马》也询问，鉴于最新披露的资料，一马公司是否仍会考虑德意志银行目前提出的和解条件。

德意志银行此前公开声称，该行也是受害者，遭一马公司内部的不法官员误导。然而，泄露文件显示，该行内部调查早就发现有违规与违反内部政策之举。

这些曝光的资料属于“德意志银行内幕”（Inside Deutsche Bank）调查的一部分。该调查审查了该银行外泄的逾1500万份文件，并随后分享给多家调查新闻机构组成的联盟，《当今大马》也是其中一员。

上个月，吉隆坡高庭获悉，德意志银行与一马公司正在进行和解谈判。

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德银对自身立场有信心

德意志银行在回应《当今大马》时声称，对自身的立场有信心。

“我们仍然坚信自己在此案中的立场。这是基于本案的具体事实，与其他答辩人涉及的案件有所不同，同时也考虑了其他相关方所涉类似案件的最新进展。”

“任何潜在的和解方案都必须将这些因素纳入考量。”

一马公司起诉德意志银行，指控后者不当处理该公司与沙地石油国际公司（PetroSaudi International）合资项目的11亿1000万美元资金，最终导致这笔资金遭到挪用。

为了资助这项合资计划，一马公司于2009年9月30日要求德意志银行将10亿美元从令吉兑换成美元，并汇入合资公司一马—沙地石油有限公司（1MDB-Petrosaudi Ltd）的账户。

然而，最终只有3亿美元汇入合资公司在摩根大通（JP Morgan）的账户，另外7亿美元则流入由商人刘特佐（下图）控制的Good Star Limited账户。

刘特佐是时任首相纳吉的亲信，他策划了复杂的金融架构来挪用一马公司的资金，目前仍在逃。

2011年5月27日，德意志银行协助一马公司再兑换1亿1000万美元作为合资项目资金，但这笔款项同样流入Good Star账户。

向国行汇报时出现违规

在上述两起事件中，德意志银行在其《2015年反金融犯罪报告》（Anti-Financial Crime Report 2015）中，均发现该行通过国际交易资讯系统（ITIS）向国家银行汇报交易时违规。

然而，德意志银行反对在法庭上披露这份报告。

另一份名为《监管汇报、付款管制、反洗钱及客户认识程序（德意志银行马来西亚有限公司）》（Regulatory Reporting, Payment Controls, AML & KYC DBMB）的内部文件，则发现该行在处理国际交易资讯系统时违反内部政策。

德意志银行并未向法庭披露这份文件。

泄露文件也显示，尽管出现多项警示讯号及“潜在问题”，德意志银行仍协助刘特佐在欧洲转移资金，包括刘特佐参与了该银行于2014年向一马公司提供的贷款。

这批密件由两名吹哨者提供，交予印度记者乔西约瑟夫（Josy Joseph）与南非记者卡迪嘉沙里夫（Khadija Sharife）。两人随后成立非营利机构“梭鱼媒体”（Barracuda Media）分析数据，并与全球逾50个国家、超过50家媒体的记者，包括《当今大马》共享资料。

两名身份受保护的吹哨者复制密件并带离银行。代表律师证实，他们除将档案交予约瑟夫和沙里夫，也把资料递交美国司法部、美国金融犯罪执法网络（FinCEN）及英国税务海关总署。



