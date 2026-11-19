安华马克龙未穿鞋进内殿，庙方澄清两人仅站外侧门廊
吉隆坡斯吉隆坡斯里玛丽安曼兴都庙管理层驳斥，有关首相安华与法国总统马克龙不尊重宗教的指控，并澄清两人仅站在庙宇外侧的门廊，未穿鞋进入内殿。
庙宇主席纳达拉惹（R. Nadarajah）昨天接受《马新社》访问时澄清，两名领袖的短暂停留完全不在原定行程内，庙方事前也未接获政府部门或主办单位的任何通知。
我们根本不知道他们会来。当时我人在医院，秘书、财政及任何一名理事也不在庙内迎接他们，或提醒他们有关脱鞋的礼仪。”
他是在回应大马兴都教组织（MHS）和大马兴都教法协会（MHDM）昨天较早前发表的文告时，如此表示。
吉隆坡斯吉隆坡斯里玛丽安曼兴都庙管理层驳斥，有关首相安华与法国总统马克龙不尊重宗教的指控，并澄清两人仅站在庙宇外侧的门廊，未穿鞋进入内殿。
庙宇主席纳达拉惹（R. Nadarajah）昨天接受《马新社》访问时澄清，两名领袖的短暂停留完全不在原定行程内，庙方事前也未接获政府部门或主办单位的任何通知。
“我们根本不知道他们会来。当时我人在医院，秘书、财政及任何一名理事也不在庙内迎接他们，或提醒他们有关脱鞋的礼仪。”
他是在回应大马兴都教组织（MHS）和大马兴都教法协会（MHDM）昨天较早前发表的文告时，如此表示。
上述两个组织质疑，安华、马克龙及随行代表团在吉隆坡茨厂街一带步行参观时，竟穿着鞋子进入庙宇。
吁别过度小题大做
纳达拉惹解释，安华、马克龙及随行人员仅踏入位于庙宇主入口塔（rajagopuram）下方的前门廊区域，未进入主祈祷殿或内殿（sannidhanam），而内殿是严格禁止穿鞋进入的地方。
“没有人可以穿着鞋子进入内殿。他们只是在经过时踏入外侧的门廊区域。”
他补充，在庙宇管理层不在场的情况下，不能要求当时值班的基层工作人员拦阻高级保安人员及外国贵宾。
纳达拉惹对这次具有历史意义的到访表示欣喜，称庙方很荣幸能迎接两名领袖，而两人显然也很高兴能够到访这座宗教场所。
因此，他呼吁各方不要过度放大此事。
配合马克龙对马来西亚展开为期两天的正式访问，安华前天带领马克龙在吉隆坡茨厂街历史街区进行非正式步行参访，期间短暂到访关帝庙及斯里马哈玛丽安曼兴都庙。
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