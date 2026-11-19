吉隆坡斯吉隆坡斯里玛丽安曼兴都庙管理层驳斥，有关首相安华与法国总统马克龙不尊重宗教的指控，并澄清两人仅站在庙宇外侧的门廊，未穿鞋进入内殿。

庙宇主席纳达拉惹（R. Nadarajah）昨天接受《马新社》访问时澄清，两名领袖的短暂停留完全不在原定行程内，庙方事前也未接获政府部门或主办单位的任何通知。

我们根本不知道他们会来。当时我人在医院，秘书、财政及任何一名理事也不在庙内迎接他们，或提醒他们有关脱鞋的礼仪。”

他是在回应大马兴都教组织（MHS）和大马兴都教法协会（MHDM）昨天较早前发表的文告时，如此表示。

