农粮部长莫哈末沙布警告，部份群体不断煽动排外情绪，意图驱逐移工的做法，宛如一颗定时炸弹，恐会危及马来西亚经济。

末沙布指出，马来西亚经济活动迄今高度依赖移工，驱逐移工势必会拖累经济增长。

“走进第一购物中心（Pertama Complex），你会发现绝大多数裁缝都是外国人，如今几乎看不到华裔或巫裔从事这行。”

“水喉匠等其它行业亦然；就连修车厂，如今也有许多巴基斯坦人在负责修车。由于本地人不愿从事这类工作，国内餐饮业也面临约1万5000名员工的短缺。”

“这就是我们眼下面对的困境。一提起这个话题，民众就会动怒，但我们偏偏必须摊开来谈，否则日后承担苦果的还是我们自己。”

近期，多个组织针对由外籍人士经营或高度依赖移工的商业活动，展开抵制与施压。

末沙布以美国总统川普对移民立场强硬、展开大规模驱逐行动为例，指出此举导致了美国多个行业陷入严重劳工荒。

“我们正一步步走向同样的局面，这正是我最担忧的事。”

末沙布当时是在今日播出的播客节目《Explain Sikit》做客。

批本地农民缺乏刻苦精神

末沙布也批评本地农业业者的工作态度，指摘他们缺乏外籍同行的刻苦精神。

他表示，水产养殖及稻米种植等多个领域已逐渐落入外籍人士手中；外籍业者经营得有声有色、赚得利润，本地农民却依然频频抱怨亏损。

他引述农粮部与稻农的一场对话会称，当时许多稻农大吐苦水，投诉稻田遭水生杂草鸭舌草（keladi agas）肆虐，并抨击政府在农药使用上的政策。

然而，末沙布巡视适耕庄一处稻田时发现，移工早已用最简单的方法解决了这个难题。

“他们只淡淡回了一句‘我们直接下手拔掉就行了。’”

他指出，只要在秧苗长约两周时，农民亲自下田或聘请工人徒手拔除杂草即可。

“只要肯这么做，稻米收成就能从原本的5公吨，倍增至10公吨。”

末沙布补充，许多本地农民也宁可花钱聘请移工，也不愿亲自下田或到农场干苦活。

他表示，反观受雇移工大多勤奋肯干，积极寻找机会租地自立门户务农，一步步接管了国内的农业生意。