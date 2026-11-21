伊党主席哈迪阿旺表示，唯有希盟领导的团结政府先踢走行动党，则伊党才会考虑加入。

“等他们（行动党）先离开，我才回答（是否加入团结政府）。”

他是昨日在龙运推介登嘉楼伊党第16届全国大选竞选机制，并出席“稳健领导登州”（TMT 2.0）集会后，在记者会上受询及时，发表上述立场。

哈迪表示，伊党与希盟长年分歧，根源在于政策理念不合，尤其是涉及国家政策与联邦宪法中关乎穆斯林权益的课题。

他说，行动党对修宪的建议，包括地方政府选举上的立场，正是造成双方分歧的原因之一。

“我早说过，我们与希盟的分歧在于政策，涉及国家政策与宪法事务。”

“行动党及其他政党发言要求的修宪，触及穆斯林权益，包括地方政府选举，这些都牵动穆斯林政治，而他们的立场始终没变。”

不过，他拒绝揣测团结政府会否剔除行动党。

国阵巫统跟希盟矛盾渐深之际，诚信党宣传主任卡立沙末最近响应回应森美兰州伊党前主席罗斯里雅谷早前的建议，敦促伊党结束与巫统的合作，转而支持首相安华领导的政府。

斥潘俭伟等越界

另一方面，针对潘俭伟等多名行动党领袖涉嫌挑战国家元首权威的言论，哈迪直斥此举越界。

“让他们自己承担后果。敢做就得敢当，这不关我们的事。有规矩在先，他们偏不守规矩。”

谈及伊党与土著团结党筹备第16届大选的进展，哈迪表示，伊党在国盟内部向来愿意妥协，包括在议席分配上让步。

他举例，森州维持21个议席的现状时，伊党便欣然接受；而在马六甲州选期间，伊党也选择出战硬仗选区，足见该党的妥协精神。

哈迪强调，州级层面的不同意见，包括登嘉楼、吉兰丹、吉打和玻璃市“四州政府”（SG4）领袖的看法，不会左右大局，因为议席分配全由伊党中央领导层拍板。



