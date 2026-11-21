土著团结党总秘书阿兹敏承诺，将诚信党总秘书法依兹所提出的“大帐篷”方案，带到党最高领导层讨论。

该方案倡议希盟扩大合作版图，拉拢包括土团党在内的马来政党，以便在第16届全国大选前争取更多马来选民支持。

阿兹敏说：“我们会进一步了解（大帐篷方案的）详情，再交由党领导层斟酌，决定下一步行动。”

“这轮新政治结盟旨在让人民选出最佳政府，并以政绩为重，秉持价值观、服务大众与体恤民瘼的从政理念。”

他今日在沙亚南出席诚信党全国代表大会时接受《当今大马》访问说：“我相信党内会深入讨论此事，一切以国家与人民利益为重，确保未来更稳妥。”

阿兹敏透露，土团党主席慕尤丁指示他与土团青团长希尔曼（Hilman Idham），应邀出席诚信党大会。

谈判尚处初步阶段

法依兹（Faiz Fadzil）是日在雪邦出席诚信党青年团大会时提出上述倡议。他认为，政府在经济与施政上的表现，尚未完全转化为选民的支持。

《Malaysia azette》报道，法依兹当时说，“审时度势，我们必须敞开‘大帐篷’，拉拢马来政党加入，为希盟巩固马来基本盘。”

“我们不能只顾着谈自己的议程，必须认清政治现实，思考如何壮大实力，迎接来届大选。”

法依兹也以2018年全国大选为例，指出土团党当年仍属希盟成员党，在争取马来选票方面功不可没。

诚信党在11月14日的马六甲州选上阵7席全军覆没，连2021年州选唯一赢下的武吉加迪州席也宣告失守，法依兹遂发出上述呼吁。

该区原任州议员阿德里（Adly Zahari）以6607张多数票，败给国盟伊党候选人礼祖安（Ridzuan Sarif）。

希盟在本届甲州选举斩获4席，全由行动党包办；国阵横扫21席，国盟则拿下3席。

诚信党主席末沙布今日在大会受询及此事时表示，各党领袖迄今仅止于非正式会面与商讨，尚未拍板定案。

早在甲州选举之前，土团党便一直在探索各方合作的可能。

今年9月，慕尤丁证实土团党曾与多个政党会晤，商议第16届大选前的新政治结盟。

首相安华也证实，土团党曾表达意愿，希望与希盟合作。

甲州选举前夕，阿兹敏曾披露，国盟在议席谈判时把土团党排除在外。

土团党随后以自家党徽独自上阵7席，最终全数落败，当中包括4个希盟让路未派员参选的议席；据报道，阿兹敏期间还曾为诚信党站台助选。

未签CSA但照挺雪财案

另一方面，也是雪州议会反对党领袖的阿兹敏指出，土团党与雪州政府就“信任与供应协议”（CSA）展开的谈判，至今并无新进展。

他表示，双方并未设定敲定协议的最后期限，但他认为，该协议本应在11月13日提呈总额33亿令吉的2027年雪州财政预算案之前拍板。

阿兹敏说，全体土团党州议员在昨日表决时，均投票支持这项财案。

“我们要这33亿令吉化为实际行动，惠及民生，并解决气候变迁引发的水灾危机。”

“即便没有签署信任与供应协议，土团党向来立场鲜明，始终以雪州人民的利益为依归。”

11月16日，阿兹敏透露，他已将信任与供应协议草案呈交雪州大臣阿米鲁丁（Amirudin Shari）审阅，如今全看州政府如何定夺。

阿米鲁丁早前表示，一旦达成协议，土团党11名州议员虽留在反对党阵营，但将在议会集体支持州政府。

在联邦层面，政府于10月29日与慕尤丁领导的6名土团党国会议员，以及另外7名国会议员签署信任与供应协议。

该协议涵盖在财政预算案表决及政府信任动议中给予支持。



