森美兰州务大臣依斯迈拉欣在罢黜严端慕赫力兹一事上立场大转弯，森州希盟随即为之喊话，挑战国阵与国盟收回州选竞选期间针对希盟的种种指控。

依斯迈拉欣昨天向慕赫力兹宣誓效忠，并宣告今年4月19日的罢黜宣言不具法律效力。

森州希盟州领导理事会今天发文告表示，希盟在州选竞选期间因捍卫王室而屡遭抨击，如今依斯迈拉欣采取的正是同样立场。

“既然捍卫慕赫力兹的地位如今成了州政府的承诺，当初希盟持相同立场时，为何却遭到质疑与攻击？”

理事会特别点出对手当年的多项指控，包括行动党掌控王宫、希盟领袖插手习俗事务，以及前朝政府执政期间伊斯兰受到威胁。

“国阵与国盟若有证据佐证早前说法，理应公诸于世；否则就该收回指控，以正视听。”

今年7月，巫统林茂区部宣传主任苏克里山苏丁（Shukri Shamsuddin）在竞选活动上声称，行动党掌控了王宫，并操纵森州政权。

王宫当时重申政治中立，并促请各政党切勿将王室机构卷入竞选活动。

交代在罢黜风波的角色

森州希盟理事会也促请依斯迈拉欣，交代他在这场罢黜宣言风波中所扮演的角色。

《当今大马》于11月14日报道，身为爪西州议员的依斯迈拉欣与10名遭革职的州行政议员，撤回了9月17日向统治者理事会提呈、质疑端姑慕力兹地位的文件。

依斯迈拉欣立场逆转之际，其州务大臣地位也陷入争议。

国阵早前宣布他辞去大臣一职，但他随即否认曾提呈或授权他人代交志期11月16日的辞职信。

王宫昨天指示依斯迈拉欣证明自己仍掌握多数州议员支持，并提呈州行政议会建议阵容，王室才会择定森州议会召开及提呈2027年财政预算案的日期。

今年8月州选，国阵与国盟在36个州议席中斩获25席，希盟则赢得11席。

森州国阵主席莫哈末哈山透露，经昨晚紧急会议，国阵与国盟25名州议员当中，24人同意遵从各自党魁的决定来化解当前僵局；依斯迈拉欣则缺席了昨晚的会议。



