行动党马六甲市国会议员邱培栋因为反对瓜拉登嘉楼地方当局，强制商店在周五暂停营业，不但招来外界抨击，也挨自家人的批评。

邱培栋也是行动党全国副组织秘书，他今天走访登嘉楼。

邱培栋今午1点48分在面子书贴文指出，瓜登市政局强制所有商业场所每逢周五12点30分至下午2点30分之间暂停营业，禁止一切商业活动。

他进一步指出，根据规定，违者一旦罪名成立，可被罚款最高2000令吉、监禁最久1年，或两者兼施。此外，市政局有权取消营业执照，并下令关闭有关店铺。

“这也反映出伊斯兰党执政后，其保守宗教政策对公共治理的影响。当相关规定一体适用于所有商家，非穆斯林的营业自由与生活方式也难免受到影响，值得社会各界警惕。”

“我们尊重穆斯林周五祈祷，但应该要有更全面的政策，避免影响非穆斯林的作业。”

促尊重各州法治和宗教

这番言论除了招致网民批评，公正党汉都亚再也国会议员阿当阿里也表明反对其立场。

“我无法认同这番言论。我劝请邱培栋在评论此事时，尊重各州法治，并顾及宗教敏感。”

“首先，此事属州政府行政事务，既有州法令为法理依据，也契合联邦宪法所承认的州属权限。”

“即便各方对立法依据见解不同，法条终究源于多数决原则。以登嘉楼州为例，当地选民既已授权州立法与行政机关制定法令，我们就必须尊重这份民意委托，正如我们期盼他人尊重我们所得的委托一样。”

阿当阿里进一步指出，其次，依循伊斯兰教义，凡须履行周五聚礼的穆斯林男子，礼拜时间一到，便当放下买卖事务。这项义务经文依据明确，《古兰经》聚礼章（Surah al-Jumu’ah）第9节便是明证。

“因此，这绝非单纯的文化习俗，实为关乎宗教功修的信仰戒律。”

促邱培栋撤回言论道歉

阿当阿里表示，在穆斯林占多数的社会里，推行政策以捍卫这项宗教义务，向来广受认可，外界亦应从当地民众的宗教生活脉络出发，予以体谅。

“对于各项政策，我们固然可以各抒己见，但凡事论辩，总须建立在理解法律、尊重教义与体察民情的基础上。”

“有鉴于此，我促请邱培栋撤回言论，并公开道歉。多元社会共存共荣，全赖彼此尊重。”

“凡事都管招人反感”

此外，行动党文冬国会议员雪芙拉也批评邱培栋的上述言论。

《每日新闻》报道，雪芙拉在社交媒体 Threads 发文指出，邱培栋不应插手马来人与伊斯兰事务，更不该企图干涉他州行政。

“既要插手马来人与伊斯兰事务，又要对别州行政指手画脚，做人总得懂得审时度势。”

“若凡事都要插一脚，只会招人反感，令人渐行渐远。或许是时候，学着管好自家事。”

报道也指出，瓜登市政局于2024年1月解释上述指示的执行细节时曾说明，受限对象仅涵盖穆斯林经营的超市、餐馆、食店及食肆摊档。

非穆斯林经营的食肆获准照常营业，唯独聘有穆斯林员工者例外；至于由女性员工打理的商铺，则可申请通融。

当局落实周五休业两小时的规定，旨在方便穆斯林履行周五聚礼。

尊重伊教信仰和运作

邱培栋今天较后的傍晚6点41分在面子书贴文回应各方批评，同时澄清自己的立场。

“首先，我尊重伊斯兰教的信仰、周五祈祷，以及登嘉楼州长期以来的传统与习俗。这些都不是我质疑或讨论的重点。”

“我真正关注的是，相关政策是否应该扩大至所有商业场所，包括由非穆斯林经营的商店，以及以罚款、监禁甚至吊销营业执照作为执法手段。”

他说明自己提出问题，旨在希望大家思考：如果类似的政策在马六甲落实，是否符合马六甲多元种族、多元文化的社会环境？又会对各族群的商家、员工及日常商业运作带来什么影响？

“马六甲是一个多元族群共同生活、共同打拼的州属。制定公共政策时，我们必须兼顾不同群体的生活习惯、宗教信仰及商业需求，在尊重宗教传统的同时，也应照顾其他群体的合理权益。”

公共政策应理性讨论

邱培栋强调，他无意冒犯任何宗教，也不希望有关讨论演变成宗教之间的争议。

“我相信，公共政策可以被理性讨论，政府的行政措施也应该接受社会检视。这是民主社会正常且必要的过程。”

“尊重彼此的信仰，也尊重彼此的生活方式。理性讨论政策，不应被视为对任何宗教的不尊重。”



