公民组织联盟人民仇贪秘书处拟议于本月底发动第三场反贪集会，要求联邦政府在司法审核结果出炉前，暂缓执行前首相纳吉的居家服刑令，并交代事项安排的法律依据。

该联盟也要求总检察署，撤回针对律师公会所提出司法审核准令申请的反对。

他们要求政府公开特赦局会议记录中所有可披露部份。

他们也要求政府说明，首相安华、相关部长、总检察署在此次特赦程序中所扮演的角色。

政府此前就法庭诉讼程序，解密了特赦局审议纳吉居家服刑申请的会议记录。

根据会议记录,总检察长杜苏基在会议上表明，准许纳吉居家服刑缺乏法律依据，并警告一旦颁布居家服刑令，势必严重冲击政治稳定、经济局势、外资信心、国际形象。

首相署（联邦直辖区事务）部长杨巧双也抱持相同看法。

而在此前，律师公会已入禀司法审核准令申请，以挑战这项居家服刑安排，并主张居家服刑已超出《联邦宪法》第42条文所赋予国家元首的特赦权限。

高庭择定于2027年3月17日聆审这项准令申请。

元首特权不能凌驾法律

在隆雪华堂召开的记者会上，人民倡导组织（HARAM）主席颜汶天强调，特赦权力的行使必须受限于《联邦宪法》框架之内。

“我们并非质疑国家元首的酌情权与特权，但我们必须明白，君主并不凌驾于法律之上。”

“国家元首的地位不能逾越宪法。马来西亚实践的是议会民主与君主立宪制。”

他也抨击安华政府，意图与这项特赦决定撇清关系。

“我们看得很清楚，希盟政府、昌明政府，尤其安华及其同僚与政治盟友，正设法撇清责任。”

“他们推卸责任，操弄政治话术声称对纳吉获得特赦与居家服刑感到失望。”

他指出，安华2024年12月就在国会上表明，曾在2023年12月特赦局会议上，主动提出纳吉寻首次求赦免的请求。

另一边厢，颜汶天也质疑，此次居家服刑安排对日后贪案的影响。

“试想，日后若出现另一个‘纳吉2.0’，当局是否也会同样准许他居家服刑？”

马大学运分子达央胡迈拉（Dayang Humaira Abas）则是提醒，马来西亚如今仍在为一马公司丑闻买单。

“就拿一马公司债务来说，总额高达数百亿令吉，最终却要由人民承担。”

她补充，这笔巨款本可用于发展高教及改善学生福利。

上个月，第二财长阿米尔韩沙透露，截至8月31日，政府已为一马公司相关债务与财务承诺偿还了425亿令吉。