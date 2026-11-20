国盟主席阿末三苏里指出，国阵若要与国盟建立政治合作关系，尤其是迎接第16届全国大选，双方则必须愿意作出让步。

三苏里昨晚在登嘉楼龙运伊党成立70周年庆典上致词时表示，联盟之间的任何谈判都必须建立在平等、相互尊重及共同利益的基础上。

“别只期望我们国盟让步，另一方也必须愿意这么做。”

《自由今日大马》引述三苏里说，国阵与国盟在柔佛、森美兰及马六甲的政治合作，显示各方在建立联盟时，必须保持开放态度并愿意妥协。

他也强调，政治谈判中不应存在所谓的“大哥”。