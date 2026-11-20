“无人是老大哥”，三苏里提醒国阵别只指望国盟让步
国盟主席阿末三苏里指出，国阵若要与国盟建立政治合作关系，尤其是迎接第16届全国大选，双方则必须愿意作出让步。
三苏里昨晚在登嘉楼龙运伊党成立70周年庆典上致词时表示，联盟之间的任何谈判都必须建立在平等、相互尊重及共同利益的基础上。
“别只期望我们国盟让步，另一方也必须愿意这么做。”
《自由今日大马》引述三苏里说，国阵与国盟在柔佛、森美兰及马六甲的政治合作，显示各方在建立联盟时，必须保持开放态度并愿意妥协。
他也强调，政治谈判中不应存在所谓的“大哥”。
国盟主席阿末三苏里指出，国阵若要与国盟建立政治合作关系，尤其是迎接第16届全国大选，双方则必须愿意作出让步。
三苏里昨晚在登嘉楼龙运伊党成立70周年庆典上致词时表示，联盟之间的任何谈判都必须建立在平等、相互尊重及共同利益的基础上。
“别只期望我们国盟让步，另一方也必须愿意这么做。”
《自由今日大马》引述三苏里说，国阵与国盟在柔佛、森美兰及马六甲的政治合作，显示各方在建立联盟时，必须保持开放态度并愿意妥协。
他也强调，政治谈判中不应存在所谓的“老大”。
“从一开始，我就告诉谈判伙伴，根本没有所谓的‘老大’。我们必须平起平坐，坐下来讨论。”
三苏里继称，谈判所遵循的原则与规则必须保持一致，不应为了迎合任何特定政党的利益而改变。
他警告，若双方无法达成协议，可能付出更大的政治代价，尤其是如果国阵与国盟在第16届全国大选中相互对垒。
联手可收复多个国席
三苏里认为，若能更妥善地协调议席分配，并建立更有系统的政治合作，双方将更有机会赢得目前由希盟掌握的议席，包括行动党所持有的议席。
他补充，若能避免三角战，国盟与国阵有望收复多个国会议席。
他也呼吁两大阵营的领袖及党员放下个人利益与职位追求，以实现共同的政治目标。
“加入政党的目的，不是为了在选举中成为候选人。”
上周六，国阵与国盟在在马六甲州选中联手赢得28个州议席中的24席，掌握了三分之二多数议席。其中，国阵赢得21席，国盟则拿下3席。
胜选后，国阵主席阿末扎希形容国盟是国阵的“新战略伙伴”。
然而，阿末扎希隔天却表示，国阵没打算将双方的合作延伸至第16届全国大选，但若有必要仍可展开讨论。
阿末扎希的立场，与伊党宣传主任阿末法德里沙里有所不同。后者呼吁两大联盟立即展开谈判，尤其是针对第16届全国大选的议席分配及竞选策略。
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