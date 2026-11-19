国会报道

2025年至今年中旬，多达36名移民局官员和工作人员因涉嫌参与伪造医药证书和临时工作准证，而被逮捕、停职或提控。

内政部副部长三苏安努亚表明，内政部在廉正方面绝不妥协，已与反贪会展开数个系列特别行动，以肃清内部不当行为。

他补充，自2024年杪全面落实电子临时工作准证系统（ePLKS），不再使用实体贴纸之后，也有助于遏制伪造工作文件的活动。

他说，这项与生物识别系统整合的措施，实际上已取得成效。

“非法印刷店伪造实体贴纸的活动，在今年已成功遏止近90%，因为如今的数码检测，是在现场使用执法智能设备，扫描无法复制的中央二维码。”

逾4万外籍人士已被遣返

三苏安努亚今日是在国会下议院回应巫统东南镇国会议员曼德兹里的附加提问，即内政部与反贪会联手展开的内部肃清行动情况，以及ePLKS打击伪造工作证件的成效。

针对睦达麻坡国会议员赛沙迪关于偷渡客人数和执法行动的质询，三苏安努亚表示，今年截至9月15日期间，共有3万5109名外籍人士在移民局的执法行动中落网。

他补充，当局同一时期也在入境处接收其它执法机构，包括警方移交的2万2495名外籍人士，以致逮捕和移交总人数达5万7604人。

他提到，当中以印尼公民高居榜首，高达1万6744人，接着是孟加拉（1万3543人）和缅甸（8452人）；4万1277名外籍人士在完成文件手续后，已被遣返回国。

他也说，截至9月15日，共有30万4905名偷渡客已在移民遣返计划2.0之下登记，其中24万3463人已自愿回国。