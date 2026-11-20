若不再挺安华政府就马上退出，末沙布促国阵别等大选
国阵与希盟之间的关系日益紧张，诚信党主席兼农长莫哈末沙布直言，若前者不再支持首相安华就应立即退出政府，别拖到下届全国大选才行动。
当初，希盟与国阵达成协议，共同组成团结政府，而再过几天就是首相安华领导的昌明政府成立四周年。
莫哈末沙布指出，只有继续支持安华政府的人，才应该庆祝昌明政府的成立周年。
“如果他们已经不愿继续支持这个政府，就没有必要等到全国大选。”
国阵与希盟之间的关系日益紧张，诚信党主席兼农长莫哈末沙布直言，若前者不再支持首相安华就应立即退出政府，别拖到下届全国大选才行动。
当初，希盟与国阵达成协议，共同组成团结政府，而再过几天就是首相安华领导的昌明政府成立四周年。
莫哈末沙布指出，只有继续支持安华政府的人，才应该庆祝昌明政府的成立周年。
“如果他们已经不愿继续支持这个政府，就没有必要等到全国大选。”
“他们可以采取行动，让双方的关系更加明朗。”
“我们不希望一方面与你们同处一个阵营，另一方面却还要与你们争斗。”
他是在今早KiniTV播出的最新一期播客节目“Explain Sikit Kini”中，如是表示。
没内部协商却公开发难
莫哈末沙布在播客节目中也指出，国阵对行动党的敌意，以及推动前首相纳吉获得特赦，也是导致双方关系恶化的因素之一。
他举例，国阵最近也针对隆雪华堂的地价课题，批评政府的处理方式。
他认为，国阵作为政府合作伙伴，本来可以通过与希盟协商来表达反对意见，但国阵却选择向行动党展开攻势。
“大家同在一个政府里，所有事情都可以拿出来讨论，但他们却选择先发起攻击。”
2022年11月，第15届全国大选出现悬峙国会，没有任何政党或联盟取得足够议席单独执政。随后，在时任国家元首苏丹阿都拉劝告下，希盟与国阵达成合作协议，组成团结政府，其他政党及联盟随后也加入政府。
然而，当国阵拒绝将双方的合作延续至柔佛州选时，希盟与国阵的关系开始恶化。随后，国阵在森美兰及马六甲州选中与伊党领导的国盟达成选举合作协议，进一步加剧双方的紧张关系。
当初精明的是跟国阵结盟以后又继续拉拢东马的GPS和GRS,甚至是挖土团的六条水，现在看起来就是要阵住当年大家突然喜爱的扎西宝宝不敢随便撤回支持，现在看到他就恶心了
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