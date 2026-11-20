国阵与希盟之间的关系日益紧张，诚信党主席兼农长莫哈末沙布直言，若前者不再支持首相安华就应立即退出政府，别拖到下届全国大选才行动。

当初，希盟与国阵达成协议，共同组成团结政府，而再过几天就是首相安华领导的昌明政府成立四周年。

莫哈末沙布指出，只有继续支持安华政府的人，才应该庆祝昌明政府的成立周年。

“如果他们已经不愿继续支持这个政府，就没有必要等到全国大选。”

“他们可以采取行动，让双方的关系更加明朗。”

“我们不希望一方面与你们同处一个阵营，另一方面却还要与你们争斗。”

他是在今早KiniTV播出的最新一期播客节目“Explain Sikit Kini”中，如是表示。

没内部协商却公开发难

莫哈末沙布在播客节目中也指出，国阵对行动党的敌意，以及推动前首相纳吉获得特赦，也是导致双方关系恶化的因素之一。

他举例，国阵最近也针对隆雪华堂的地价课题，批评政府的处理方式。

他认为，国阵作为政府合作伙伴，本来可以通过与希盟协商来表达反对意见，但国阵却选择向行动党展开攻势。

“大家同在一个政府里，所有事情都可以拿出来讨论，但他们却选择先发起攻击。”

2022年11月，第15届全国大选出现悬峙国会，没有任何政党或联盟取得足够议席单独执政。随后，在时任国家元首苏丹阿都拉劝告下，希盟与国阵达成合作协议，组成团结政府，其他政党及联盟随后也加入政府。

然而，当国阵拒绝将双方的合作延续至柔佛州选时，希盟与国阵的关系开始恶化。随后，国阵在森美兰及马六甲州选中与伊党领导的国盟达成选举合作协议，进一步加剧双方的紧张关系。



