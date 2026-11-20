安华接受阿末道歉，称日后部长若抨政府应辞职
首相安华接受工程部副部长阿末玛斯兰为其吟诵班顿暗讽希盟作出的道歉，但提醒对方在处理政府事务时，必须始终保持礼仪与纪律。
安华说，他理解政治局势升温，尤其是在州选举期间，有时可能导致不恰当的言论，但这类行为不应带入正式的政府议事程序。
“如果未来有人违反这项原则，就应该辞职，或接受劝告辞职，因为我们的体制不能以这种方式运作。若有不同意见，可以在内阁会议上提出。
“如果需要改变某项决定，也可以在适当的平台提出。不过，就这起事件而言，我感谢他，也肯定他所展现的正面态度。”
首相安华接受工程部副部长阿末玛斯兰为其吟诵班顿暗讽希盟作出的道歉，但提醒对方在处理政府事务时，必须始终保持礼仪与纪律。
安华说，他理解政治局势升温，尤其是在州选举期间，有时可能导致不恰当的言论，但这类行为不应带入正式的政府议事程序。
“如果未来有人违反这项原则，就应该辞职，或接受劝告辞职，因为我们的体制不能以这种方式运作。若有不同意见，可以在内阁会议上提出。
“如果需要改变某项决定，也可以在适当的平台提出。不过，就这起事件而言，我感谢他，也肯定他所展现的正面态度。”
根据《马新社》，安华是昨天在深圳出席2026年亚太经济合作组织（APEC）领导人会议后召开记者会时，如是指出。
感谢扎希出面处理
安华也感谢巫统主席阿末扎希出面处理此事，以确保政府行政体系内的礼仪，以及内阁成员之间的相互尊重获得维护。
他说，阿末玛斯兰（上图）已正式致函向他道歉，他也肯定这名副部长所采取的行动及其展现的态度。
“事后，阿末玛斯兰已致函我为其失言道歉。我认为，我们应该接受他的道歉，同时提醒他，这类事情不应再次发生。”
11月16日《2027年财案》委员会阶段辩论期间，阿末玛斯兰吟诵班顿一首，呼吁民众若不想“被骗”（kena kencing，意指受愚弄的俚语），就应当支持国阵与国盟。
行动党日落洞国会议员雷尔立即抗议，质问他究竟是以副部长还是巫统领袖的身分发言。
阿末玛斯兰最终在主持会议副议长南利的坚持下，撤回了“kencing”一词。但多名希盟国会议员随后仍召开记者会，批评这首班顿矛头直指首相领导的政府，挑战阿末玛斯兰既不认同当前施政方针就辞去副部长职务。
最终，阿末玛斯兰正式致函安华致歉，并承认为财案辩论作部门总结时失言，其中就包括当时吟诵的那首班顿。
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