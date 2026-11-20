首相安华接受工程部副部长阿末玛斯兰为其吟诵班顿暗讽希盟作出的道歉，但提醒对方在处理政府事务时，必须始终保持礼仪与纪律。

安华说，他理解政治局势升温，尤其是在州选举期间，有时可能导致不恰当的言论，但这类行为不应带入正式的政府议事程序。

“如果未来有人违反这项原则，就应该辞职，或接受劝告辞职，因为我们的体制不能以这种方式运作。若有不同意见，可以在内阁会议上提出。

“如果需要改变某项决定，也可以在适当的平台提出。不过，就这起事件而言，我感谢他，也肯定他所展现的正面态度。”

